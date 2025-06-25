В Палате представителей США запретили сотрудникам пользоваться WhatsApp

Причиной ограничения явилась потенциальная угроза безопасности данных.

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В Конгрессе США запретили WhatsApp на рабочих устройствах сотрудников Палаты представителей из-за угрозы безопасности данных. Об этом сообщает Axios.

Главное административное управление Палаты представителей США уведомило сотрудников Конгресса, что приложение WhatsApp больше нельзя устанавливать или использовать на любом из официальных устройств — ни на телефонах, ни на компьютерах, ни в браузере.

Причина — потенциальные риски для безопасности и непрозрачность политики конфиденциальности мессенджера. В письме подчеркивается, что WhatsApp не обеспечивает должного шифрования сохранённых данных, а также может представлять угрозу пользователям из-за отсутствия прозрачности в защите личной информации.

Это не первый подобный запрет. Ранее администрация уже ограничивала использование приложений DeepSeek, продуктов ByteDance, Microsoft Copilot, а также ChatGPT (его разрешено использовать только в версии Plus).

В компании Meta, которая владеет WhatsApp, категорически не согласны с такой оценкой.

Представитель Meta Энди Стоун заявил: «Мы категорически не согласны с такой характеристикой. Мы знаем, что члены Конгресса и их сотрудники регулярно пользуются WhatsApp и стремимся обеспечить им возможность делать это официально — как это уже происходит в Сенате».

В Meta подчёркивают, что все сообщения в WhatsApp защищены сквозным шифрованием по умолчанию, что надёжнее, чем у многих приложений из утверждённого списка Палаты представителей.

Что рекомендуют вместо WhatsApp

В письме администрации указаны альтернативные мессенджеры, разрешённые для служебного использования:

Microsoft Teams

Wickr

Signal

iMessage

FaceTime

Также сотрудников предупредили об опасности фишинговых атак и призвали быть осторожными с сообщениями от неизвестных номеров.

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