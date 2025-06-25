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У Палаті представників США заборонили співробітникам користуватись WhatsApp

07:19, 25 червня 2025
Причиною обмеження стала потенційна загроза безпеці даних.
У Палаті представників США заборонили співробітникам користуватись WhatsApp
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У Конгресі США заборонили WhatsApp на робочих пристроях співробітників Палати представників через загрозу безпеці даних. Про це повідомляє Axios.

Головне адміністративне управління Палати представників США повідомило працівників Конгресу, що застосунок WhatsApp більше не можна встановлювати або використовувати на жодному з офіційних пристроїв — ані на телефонах, ані на комп’ютерах, ані в браузері.

Причина — потенційні ризики безпеці та непрозорість політики конфіденційності застосунку. В листі наголошується, що WhatsApp не забезпечує належного шифрування збережених даних, а також може становити загрозу для користувачів через відсутність прозорості у захисті персональної інформації.

Це не перша така заборона. Раніше адміністрація вже обмежувала використання застосунків DeepSeek, продуктів ByteDance, Microsoft Copilot, а також ChatGPT (його можна використовувати лише у версії Plus).

У компанії Meta, яка володіє WhatsApp, з такою оцінкою категорично не погоджуються.

Представник Meta Енді Стоун заявив: «Ми категорично не згодні з такою характеристикою. Ми знаємо, що члени Конгресу та їхні співробітники регулярно користуються WhatsApp, і прагнемо забезпечити для них можливість використовувати застосунок офіційно — як це вже відбувається в Сенаті».

Meta наголошує, що всі повідомлення у WhatsApp захищені наскрізним шифруванням за замовчуванням, що є більш надійним, ніж у багатьох застосунках із затвердженого переліку Палати представників.

Що рекомендують замість WhatsApp

У листі адміністрації вказано альтернативні месенджери, які дозволені для службового використання:

  • Microsoft Teams
  • Wickr
  • Signal
  • iMessage
  • FaceTime

Також співробітників попередили про небезпеку фішингових атак і закликали бути обережними з повідомленнями від невідомих номерів.

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США WhatsApp

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