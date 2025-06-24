У Харкові засудили 22-річну жінку, яка продавала новонароджену доньку за $20 тисяч

Жінка намагалася продати дитину знайомій.

Фото: Харківська обласна прокуратура

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У Харкові засудили до 8 років ув’язнення жінку, яка продавалала двомісячну доньку за 20 тисяч доларів. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Доведено, що харків’янка, яка 1 грудня 2024 року народила доньку вже за місяць вирішила продати її своїй знайомій. За двомісячну доньку засуджена хотіла отримати 20 тис доларів США.

Під час отримання обумовленої суми коштів та передачі дитини правоохоронці затримали жінку.

На вирок вона очікувала, перебуваючи під вартою.

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