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Держпраці пояснює, які є підстави для проведення заходів контролю з питань законодавства про працю

23:32, 24 червня 2025
За якими причинами можуть проводитися перевірки щодо дотримання законодавства про працю.
Держпраці пояснює, які є підстави для проведення заходів контролю з питань законодавства про працю
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Державна служба з питань праці пояснює, які є підстави для проведення заходів контролю з питань законодавства про працю.

Позапланові заходи державного нагляду (контролю) у період дії воєнного стану здійснюються:

- за зверненням фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності);

- за дорученням прем’єр-міністра України про перевірку суб’єктів господарювання у відповідній сфері у зв’язку з виявленими системними порушеннями та/або настанням події, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;

- настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання; тощо.

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