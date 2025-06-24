Гоструда объясняет, какие есть основания для проведения мер контроля по вопросам законодательства о труде

По каким причинам могут проводиться проверки соблюдения законодательства о труде.

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Государственная служба по вопросам труда объясняет, какие есть основания для проведения мероприятий контроля по вопросам законодательства о труде.

Внеплановые меры государственного надзора (контроля) в период действия военного положения осуществляются:

за обращением физического лица (физических лиц) о нарушении, повлекшем вред его (их) правам, законным интересам, жизни или здоровью, окружающей среде или безопасности государства, с добавлением документов или их копий, подтверждающих такие нарушения (при наличии);

по поручению премьер-министра Украины о проверке субъектов хозяйствования в соответствующей сфере в связи с выявленными системными нарушениями и/или наступлением события, оказывающего значительное негативное влияние на права, законные интересы, жизнь и здоровье человека, защиту окружающей природной среды и обеспечение безопасности государства;

наступление аварии, смерти потерпевшего в результате несчастного случая или профессионального заболевания, что было связано с деятельностью предприятия; и т.д.

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