Роковая ссора — в Хмельницкой области судили женщину, которая убила ножом сожителя

32-летняя женщина ударила ножом сожителя во время ссоры.

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В Хмельницкой области 32-летняя женщина признана виновной в убийстве сожителя и приговорена к 10 годам за решеткой.

В июле прошлого года во время застолья возникла ссора, в результате которой женщина нанесла ножом удар в грудь своему сожительнице.

Своей вины она не признала. Осужденная находится под стражей.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

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