Закрыть невозможно отказать: как неодновременное подписание и согласование постановления о приостановлении досудебного расследования повлияют на возможность его закрытия

Сторона защиты считает, что согласование прокурором постановления о приостановлении досудебного расследования позже, чем его вынес детектив, привело к истечению срока досудебного расследования, что является основанием для закрытия уголовного производства.

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Під час відеотрансляції підготовчого судового засідання на сторінці Вищого антикорупційного суду у YouTube, яке відбулось 2 травня 2025 року у справі №991/13651/24 щодо низки високопосадовців м. Одеси, стороною захисту було порушено важливе питання щодо дійсної дати зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні (посилання на трансляцію судового засідання).

Справу розглядала колегія суддів Вищого антикорупційного суду: К. О. Сікора, О. Я. Саландяк та О. В. Федоров.

Одним із учасників справи завершено заявлення клопотання про закриття кримінального провадження на підставі п.10 ч.1. ст. 284 КПК України. У клопотанні акцентовано увагу на різниці в даті підписання постанови про зупинення досудового розслідування детективом НАБУ та даті її погодження прокурором САП, що вплинуло на дату настання процесуальних наслідків винесення такої постанови.

Фактично, під час розгляду справи стороною захисту порушено питання щодо того, з якого моменту настають процесуальні наслідки у вигляді зупинення досудового розслідування, якщо постанова про зупинення досудового розслідування погоджена прокурором через тривалий час після її підписання детективом?

Позиція сторони захисту

Відповідно до ч. 4 ст. 280 КПК України досудове розслідування зупиняється вмотивованою постановою прокурора або слідчого, дізнавача за погодженням з прокурором, відомості про що вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Копія постанови надсилається стороні захисту, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які мають право її оскаржити слідчому судді.

Так, сторона захисту звернула увагу на те, що в рамках даної справи стороною обвинувачення створено декілька різних за своїм оформленням постанов про зупинення досудового розслідування, які датовані одним числом. Однак, одна з постанов взагалі не погоджена прокурорам, а решта – погоджені в іншу календарну дату. Перший примірник постанови від 4.03.2022 не містив погодження прокурора та 7.03.2022 надісланий 36 учасникам даного кримінального провадження. Лише через більш як два тижні після цього (а саме 26.03.2022) цим же учасникам провадження надіслано інший екземпляр постанови, який вже містив відповідну відмітку про погодження з боку прокурора, однак без зазначення дати погодження. Сторона захисту зазначала, що відсутність дати погодження постанови є порушенням вимог та стандартів національних та галузевих нормативно-правових актів.

В свою чергу, ми неодноразово згадували про те, що КПК України, практика Верховного Суду та ЄСПЛ вимагають неухильного додержання та застосування належної правової процедури у кримінальному провадженні. Верховний Суд у своїх висновках вказує, що у теоретичному аспекті «належна правова процедура» – це форма здійснення правосуддя, яку утворюють сукупність гарантій прав людини процесуального характеру, спрямовані на досягнення процедурної справедливості правосуддя. Застосування належної процедури є одним із складових елементів принципу верховенства права та передбачає, у тому числі, щоб повноваження органів публічної влади були визначені приписами права, і вимагає, щоб посадовці мали дозвіл на вчинення дії, і надалі діяли в межах наданих їм повноважень. Застосування належної правової процедури у кримінальному провадженні – це встановлені кримінальним процесуальним законодавством способи реалізації норм кримінального процесуального права, що забезпечують досягнення цілей правового регулювання кримінальних процесуальних відносин у сфері порядку досудового розслідування та судового розгляду. Належна правова процедура має застосування як під час судового розгляду, так і на стадії досудового розслідування. Недотримання належної правової процедури тягне за собою порушення гарантованого кожному ст. 6 Конвенції права на справедливий суд.

Відтак, внаслідок порушення належної правової процедури в процесі винесення та погодження постанови про зупинення досудового розслідування, неможливо прямо встановити дійсну дату погодження прокурором постанови.

В судовому засіданні вказано, що відповідно до матеріалів провадження виявлено різні підписи детектива на двох ідентичних за своїм змістом копіях постанов з ідентичними не датованими надписами прокурора про погодження постанови. Сторона захисту прийшла до висновку, що в матеріалах провадження існують дві постанови про зупинення досудового розслідування з підписами детектива та погодженнями прокурора, і лише в одній з них підпис прокурора є оригінальним.

За результатами аналізу, у зв’язку з неможливістю ідентифікувати дату погодження прокурором постанови, сторона захисту обґрунтовувала в суді дату, не раніше якої прокурором погоджено постанову про зупинення досудового розслідування. Сторона захисту виходила з найбільш ранньої дати документального підтвердження існування постанови вже з погодженням прокурора та неможливості існування такого погодження раніше. Такою датою стала дата реєстрації супровідного листа, яким копію постанови з погодженням прокурора направлено учасникам кримінального провадження. Так, захист дійшов до висновку, що постанова погоджена прокурором не раніше 24.03.2022 (дата реєстрації супровідного листа) попри її датування детективом 4.03.2022. Сторона обвинувачення мала б письмово зазначити дату погодження постанови враховуючи те, що сторона обвинувачення мала надлишок строку досудового розслідування, щоб в подальшому завчасно його продовжити після відновлення кримінального провадження.

Таким чином, в судовому засіданні висвітлено таку хронологію подій:

4.03.2022 – детективом НАБУ самостійно підписано постанову про зупинення досудового розслідування;

7.03.2022 – детективом НАБУ направлено 36 учасникам кримінального провадження оригінальні екземпляри постанови про зупинення досудового розслідування, які підписані лише детективом НАБУ;

24.03.2022 – детективом НАБУ підготовлено супровідний лист, до якого долучено копію постанови про зупинення досудового розслідування, на якій міститься підпис детектива НАБУ та відмітка про погодження прокурором САП, при цьому дата такого погодження не вказана;

26.03.2022 – направлено 36 учасникам кримінального супровідний лист з копією постанови про зупинення досудового розслідування, на якій міститься підпис детектива НАБУ та відмітка про погодження прокурором САП;

7.03.2023 – детективом НАБУ підписано постанову про відновлення досудового розслідування;

20.03.2023 – стороною обвинувачення направлено до суду клопотання про продовження строку досудового розслідування.

Сторона захисту висловила в суді позицію, що рішення детектива у формі постанови, яке потребує погодження прокурором, вважається прийнятим саме з моменту такого погодження, а не підписання детективом.

Різниця в часі між підписанням та погодженням постанови призвела до того, що останній день строку досудового розслідування після його відновлення, відповідно до позиції сторони захисту, становив 18.03.2023. Як наслідок, ухвала слідчого судді ВАКС від 5.04.2023 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, як і будь-які подальші рішення сторони обвинувачення та слідчого судді, постановлені поза межами строку досудового розслідування. Згадано, що відповідно до правової позиції, викладеної в постанові ОП ККС ВС від 24.10.2022 у справі № 216/4805/20 визначено, що прийняті процесуальні рішення про продовження строку досудового розслідування після спливу строків досудового розслідування, не свідчать про продовження строків досудового розслідування в кримінальному провадженні, в якому закінчились строки досудового розслідування.

За версією сторони захисту, як наслідок, прокурор в даному кримінальному провадженні звернувся до суду з обвинувальним актом після закінчення досудового розслідування, тобто поза межами строків досудового розслідування. Отже, відповідно до висновку учасників справи, дане провадження підлягає закриттю на підставі п.10 ч.1 ст. 284 КПК України.

Позиція юридичної та наукової спільноти

Національні та галузеві стандарти документообігу однозначно визначають дату погодження як обов’язковий реквізит грифу погодження документа. Відсутність дати погодження є недопустимим порушенням відповідних вимог до грифу погодження, оскільки ускладнюється процес встановлення дати документу. За умов оглянутої справи, позиція сторони захисту щодо визначення дати погодження документа за датою реєстрації супровідного листа може бути єдиною логічно обґрунтованою.

Наразі Вищий антикорупційний суд продовжує розгляд справи, а вирішення клопотання сторони захисту про закриття кримінального провадження має відбутись у найближчих засіданнях.

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