Фатальна сварка — на Хмельниччині судили жінку, яка вбила ножем співмешканця

32-річна жінка вдарила ножем співмешканця під час сварки.

Фото: Хмельницька обласна прокуратура

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На Хмельниччині 32-річну жінку визнано винною у вбивстві співмешканця та засуджено до 10 років за ґратами. Про це повідомляє обласна прокуратура.

В липні минулого року під час застілля виникла сварка, в результаті якої жінка нанесла ножем удар в груди своєму співмешканцю. Від отриманої травми чоловік помер на місці події.

Своєї вини вона не визнала. Засуджена перебуває під вартою.

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

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