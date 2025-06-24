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Фатальна сварка — на Хмельниччині судили жінку, яка вбила ножем співмешканця

23:13, 24 червня 2025
32-річна жінка вдарила ножем співмешканця під час сварки.
Фатальна сварка — на Хмельниччині судили жінку, яка вбила ножем співмешканця
Фото: Хмельницька обласна прокуратура
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На Хмельниччині 32-річну жінку визнано винною у вбивстві співмешканця та засуджено до 10 років за ґратами. Про це повідомляє обласна прокуратура.

В липні минулого року під час застілля виникла сварка, в результаті якої жінка нанесла ножем удар в груди своєму співмешканцю. Від отриманої травми чоловік помер на місці події.

Своєї вини вона не визнала. Засуджена перебуває під вартою.

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

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