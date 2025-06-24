В Харькове судили 22-летнюю женщину, которая продавала новорожденную дочь за $20 тысяч

Женщина пыталась продать ребенка знакомой.

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В Харькове приговорили к 8 годам заключения женщину, которая продавала двухмесячную дочь за 20 тысяч долларов. Об этом сообщает областная прокуратура.

Доказано, что харьковчанка, которая 1 декабря 2024 родила дочь уже через месяц решила продать ее своей знакомой. За двухмесячную дочь осужденная хотела получить 20 тыс. долларов США.

При получении оговоренной суммы средств и передачи ребенка правоохранители задержали женщину.

Приговора она ожидала, находясь под стражей.

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