Соискатели профтехобразования, начавшие обучение после 25 лет, потеряют право на отсрочку – комитет готовится рассмотреть законопроект

Правительство недовольно решениями судов, которые выносят решения в пользу соискателей образования, а также возросшим количеством военнообязанных мужчин старше 25 лет среди получающих профессионально-техническое и профессиональное предвысшее образование.

Фото: pon.org.ua

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Профильный подкомитет Комитета Верховной Рады по вопросам образования рассмотрел законопроект Кабмина, который сделает невозможным использование образования как способа уклонения от мобилизации. Речь идет о законопроекте 13193 о внесении изменений в статью 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» относительно прав педагогических работников и соискателей образования.

После рассмотрения и обсуждения народные депутаты решили определиться по этому законопроекту во время рассмотрения на заседании Комитета.

Как отмечает правительство, этот законопроект:

сделает невозможным использование образования как способа уклонения от конституционной обязанности защищать Родину и усилит правопорядок в образовательных учреждениях;

педагогические работники с научными степенями получат право на отсрочку от призыва по мобилизации;

уменьшит количество нарушений законодательства о мобилизации;

позволит избежать использования бюджетных средств на удовлетворение судебных исков студентов в непоследовательном порядке и т.д.

Законопроект разработан в соответствии с резолюцией премьер-министра по итогам рассмотрения письма СБУ.

Как отмечает Кабмин, статьей 53 Конституции каждому гарантировано право на образование. Однако в связи с началом полномасштабной вооруженной агрессии определена возможность временного ограничения конституционных прав и свобод (в том числе права на образование).

Согласно статье 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», отсрочка от призыва предоставляется студентам профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, ассистентам-стажерам, аспирантам и докторантам, обучающимся по очной или дуальной форме, а также научно-педагогическим работникам учреждений высшего образования с научными степенями.

Правительство указывает, что эта норма «опосредованного уклонения от призыва» использована значительным количеством военнообязанных призывного возраста, которые уже получили определенный уровень образования и в 2022–2024 годах поступили в учебные заведения для получения уровня образования, равного или даже ниже ранее полученного.

За последние полгода существенно возросло количество студентов профессионального (профессионально-технического) (до 17 338) и профессионального предвысшего образования (до 75 618) среди военнообязанных мужчин старше 25 лет, которые получают образование в последовательном порядке на основе базового или полного общего среднего образования и имеют отсрочку.

Эта тенденция требует реагирования и законодательного урегулирования относительно определения возраста студентов профессионального (профессионально-технического) и профессионального предвысшего образования, который предоставляет право на отсрочку во время мобилизации.

«При этом студенты, получающие образование в непоследовательном порядке, и лица, начавшие обучение за границей после 24 февраля 2022 года, не прекращают попыток в судебном порядке оспаривать законодательное требование об отсрочке от мобилизации для студентов, установленное пунктом 1 части 3 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», которое не распространяется на студентов, получающих образование в непоследовательном порядке, и на лиц, обучающихся в иностранных учебных заведениях.

На данный момент уже есть решения судов первой инстанции, согласно которым суды критически относятся к позиции Минобразования относительно определения последовательности получения образования как одного из условий предоставления отсрочки от призыва для студентов, которые повторно получают тот же уровень образования, и обязывают Минобразования и технического администратора ЕГЭБО – государственное предприятие «Инфоресурс» – вносить изменения в данные, содержащиеся в ЕГЭБО.

Повышение активности адвокатского сообщества по этому вопросу и рост количества судебных исков студентов, получающих образование в непоследовательном порядке, также требуют доработки изменений в законодательство, которые устранят основания для оспаривания существующих правовых норм в сфере выполнения воинского долга и мобилизации», – подчеркнуло правительство.

С целью обеспечения национальных интересов Украины, предотвращения использования получения образования как способа уклонения от мобилизации (в том числе для студентов полного общего среднего образования в возрасте 25 лет и старше) и устранения существующих пробелов в законодательстве, которые создают условия для уклонения мужчин призывного возраста от мобилизации, предлагается внести изменения в пункт 1 части 3 статьи 23 Закона о мобилизации.

Кабмин отметил, что такая практика уклонения от призыва, формирование учебных групп студентами разных возрастных поколений, непоследовательность получения разных уровней образования «компрометирует систему образования перед международными партнерами».

Еще одной проблемой в сфере высшего образования является то, что Законом от 6 июня 2024 года №3791-ІХ «о поддержке научной работы в учреждениях высшего образования» усилено значение научной работы в вузах, в результате чего часть научно-педагогических работников с научными степенями перейдет в состав педагогических работников.

Согласно требованиям части 3 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», указанные педагогические работники учреждений высшего образования с научными степенями, являющиеся гарантами выполнения образовательных программ, теряют право на отсрочку, что создает угрозу невыполнения мобилизационного задания по обеспечению в условиях военного положения государственных гарантий в сфере образования для удовлетворения потребностей национальной экономики, военных формирований и населения Украины. Эта проблема требует дополнительного урегулирования на уровне закона, что предлагается осуществить указанным законопроектом.

4 апреля 2025 года министр культуры внес предложение о распространении нормы об отсрочке от призыва также на педагогических работников учреждений внешкольного образования по художественным и спортивным направлениям. Предложение поддержано правительством.

Кроме того, Министерство молодежи и спорта предложило дополнительно распространить право на отсрочку на тренеров-преподавателей по физкультурно-спортивному направлению, но это не было учтено в доработанном законопроекте.

Поскольку тренеры-преподаватели по физкультурно-спортивному направлению учреждений внешкольного образования не относятся к педагогическим работникам, определенным перечнем должностей педагогических и научно-педагогических работников, утвержденным постановлением Кабмина №963, предложения Минмолодежьспорта не были учтены.

С целью предотвращения злоупотребления статусом и уклонения от мобилизации предлагается предоставить отсрочку только педагогическим работникам государственных и коммунальных учреждений внешкольного образования, которые по состоянию на 1 января 2025 года работали и продолжают работать по основному месту работы в учреждениях внешкольного образования и организуют работу по художественным, эколого-натуралистическим, научно-техническим, исследовательско-экспериментальным, спортивным, военно-патриотическим направлениям, что обеспечит сохранение сети и количества кружков на существующем уровне и не приведет к их расширению и возможности уклонения мужчин от мобилизации.

КАК БУДЕТ

Соответствующие нормы статьи 23 Закона о мобилизации будут звучать следующим образом:

3. Призыву на военную службу во время мобилизации, в особый период, не подлежат также:

1) учащиеся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования и студенты профессионального предвысшего образования, начавшие обучение не позднее года достижения предельного возраста направления для прохождения базовой военной службы, определенного статьей 15 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», и которые обучаются по очной или дуальной форме, а также студенты высшего образования в пределах расчетного срока выполнения образовательной программы, обучающиеся по очной или дуальной форме, а также докторанты, врачи (фармацевты) – интерны, врачи – резиденты. Норма этого пункта распространяется на студентов в учреждениях образования (научных учреждениях) Украины, которые впервые получают образование на уровне, который выше ранее полученного в последовательности, определенной статьей 10 Закона Украины «Об образовании»;

2) научные, научно-педагогические, педагогические работники учреждений высшего образования, научные работники научных учреждений и организаций, научно-педагогические работники учреждений профессионального предвысшего образования, которые имеют научную степень, а также педагогические работники учреждений профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего и внешкольного образования. Норма этого пункта распространяется на соответствующих работников, которые работают в учреждениях высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки, а также на педагогических работников государственных и коммунальных учреждений внешкольного образования, которые по состоянию на 1 января 2025 года работали и продолжают работать по основному месту работы в учреждениях внешкольного образования, организующих работу по художественным, эколого-натуралистическим, научно-техническим, исследовательско-экспериментальным, спортивным, военно-патриотическим направлениям с нагрузкой не менее 0,75 ставки.

Автор: Наталя Мамченко

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