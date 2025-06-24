Дональда Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира

Конгрессмен-республиканец Бадди Картер считает, что Трамп заслуживает награды за роль в прекращении огня между Ираном и Израилем.

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Американский конгрессмен-республиканец Бадди Картер предложил кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за соглашение о прекращении огня между Ираном и Израилем. Об этом сообщает Fox News.

Новость об этом Дональд Трамп также опубликовал в своей социальной сети Truth Social.

В письме в Нобелевский комитет Картер назвал влияние Трампа «исключительным и историческим».

Он утверждает, что президент США «помог остановить вооруженный конфликт и помешал Ирану получить ядерное оружие».

В обращении к комитету Картер написал: «Президент Трамп продемонстрировал мужество и решительность, остановив ядерные амбиции Ирана и способствуя миру в регионе, который десятилетиями раздирается враждой».

Он добавил, что «Трамп достоин премии за стремление к миру, предотвращение войн и международную дипломатию».