АМКУ зможе вимагати від постачальників електронних комунікаційних надання інформації щодо абонентів лише на підставі судового рішення – законопроект

Автори законопроекту вказали, що постачальники електронних комунікаційних мереж та послуг постійно отримують від органів АМКУ вимоги про надання інформації про абонентів.

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У Верховній Раді зареєстрували законопроект 13394 щодо впорядкування питання направлення вимог органами Антимонопольного комітету України.

Як зазначають ініціатори законопроекту, зокрема, член комітету з нацбезпеки Олександр Федієнко, прийняття закону необхідне задля «врегулювання питання надмірної кількості вимог органів АМКУ, які направляються до суб'єктів господарювання, убезпечення безпідставного притягнення до відповідальності суб'єктів господарювання у випадках, коли, певна інформація на вимогу органів АМКУ не може бути надана або вимога ними не отримана; приведення до вимог Конституції порядку отримання органами АМКУ інформації від постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг» тощо.

Так, за словами депутатів, наразі закони «Про Антимонопольний комітет України» та «Про захист економічної конкуренції» не містять вичерпного переліку питань, за якими органи АМКУ можуть звертатися, зокрема, до суб’єктів господарювання із вимогами про надання інформації.

«Такі вимоги направляються досить широкому колу осіб, з широким колом питань, іноді не чітко сформульованих, в т. ч. для отримання додаткової інформації при розгляді заяв та справ, проведенні перевірок, дослідженні товарних ринків тощо», вказують депутати.

Крім того, депутати пропонують змінити норми, які стосуються доступу до інформації, наявної у постачальників електронних комунікаційних мереж чи послуг.

«До прикладу. Відповідно до статті 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. А статтею 162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, віднесено, зокрема, інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Тобто, доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження здійснюється в порядку, визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Натомість, постачальники електронних комунікаційних мереж та послуг постійно отримують від органів АМКУ вимоги про надання інформації про абонентів, при цьому взагалі не вказуються ідентифікаційні дані таких абонентів, інформацію про ІР-адреси, місцерозташування обладнання тощо.

Таким чином, органами АМКУ згідно з направленими ними вимогами запитується у постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг інформація (в т. ч. персональні дані) про абонентів, яка охороняється згідно з вимогами Конституції, а також запитується інформація про абонентів, які можуть взагалі не бути порушниками законодавства про захист економічної конкуренції, що, відповідно порушує законодавство про захист персональних даних та права таких осіб», зазначають ініціатори законопроекту.

Отже, законопроектом запропоновано:

1) встановити, що органи АМКУ матимуть право отримувати інформацію, яка знаходиться в постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг та обробляється при наданні послуг електронних комунікацій, в тому числі про абонента, про факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, даних про розташування термінального обладнання тощо – на підставі судового рішення господарського суду;

2) передбачити, що:

̶ органи АМКУ можуть запитувати інформацію шляхом направлення листів та вимог про надання інформації;

̶ листи складаються у довільній формі та направляються у разі необхідності отримати додаткову інформацію у ході розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, якщо особи, в яких запитується така інформація, не є відповідачами чи третіми особами у справі, при проведенні перевірок, в межах дослідження товарних ринків, а також в інших випадках, обумовленим реалізацією завдань та повноважень;

̶ порядок оформлення та направлення вимог визначатиметься нормативно-правовим актом АМКУ.

Разом з цим, у законі пропонується встановити, що вимога повинна містити:

підстави (причини) направлення вимоги, тобто детальне обґрунтування;

вичерпний перелік та обсяг інформації, що запитується;

конкретний перелік документів, їх копій, перелік предметів чи інших носів інформації, які пропонується надати тощо;

3) встановити, що порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції є неподання інформації/ подання інформації в неповному обсязі/ подання недостовірної інформації саме на вимогу АМКУ, його територіального відділення. При цьому, також запропоновано доповнення до Закону «Про захист економічної конкуренції», що відповідальність у вигляді штрафу може настати, лише у випадку, якщо відсутність інформації перешкоджає реалізації завдань органів Антимонопольного комітету України, його територіального відділення;

4) зміною до статті 52 Закону «Про захист економічної конкуренції» запропоновано за «інформаційні» порушення у сфері захисту економічної конкуренції за пунктами 13-15 статті 50 цього Закону накладати штрафи у розмірі до 1 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, не прив’язуючись до відсотка доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф, як це в нинішньому положенні закону.

Автор: Наталя Мамченко

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