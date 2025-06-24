Гетманцев и Арахамия подали законопроект об уникальном режиме для предприятий ОПК, предусматривающий их освобождение от ряда налогов

Глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев сообщил, что совместно с главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией подал на регистрацию разработанный совместно с Министерством обороны пакет законопроектов о Defence City. Речь идет об изменениях в Налоговый кодекс и другие законы, в Таможенный кодекс, в Бюджетный кодекс, а также изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы.
По его словам, предложенные системные изменения позволят создать уникальный правовой режим для государственной поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса – Defence City.
Законопроекты предусматривают введение Перечня предприятий оборонно-промышленного комплекса (резидентов Defence City). Его будет формировать и вести Министерство обороны.
Защита информации: сам Перечень, отчетность предприятий ОПК и информация о них будут иметь ограниченный доступ и охраняться в установленном порядке.
Также законопроекты предусматривают налоговые льготы до 1 января 2036 года:
Кроме того, сохраняются все действующие налоговые преференции для ОПК (льготы по НДС, ускоренная амортизация, льготы для работников на релоцированных предприятиях и т. д.).
Предприятия из Перечня также получат:
Автор: Наталя Мамченко
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