Гетманцев и Арахамия подали законопроект об уникальном режиме для предприятий ОПК, предусматривающий их освобождение от ряда налогов

В рамках пакета законопроектов о Defence City предусмотрено освобождение от налога на прибыль при условии реинвестирования, освобождение от земельного налога, освобождение от налога на недвижимость и от экологического налога.

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Глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев сообщил, что совместно с главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией подал на регистрацию разработанный совместно с Министерством обороны пакет законопроектов о Defence City. Речь идет об изменениях в Налоговый кодекс и другие законы, в Таможенный кодекс, в Бюджетный кодекс, а также изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы.

По его словам, предложенные системные изменения позволят создать уникальный правовой режим для государственной поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса – Defence City.

Законопроекты предусматривают введение Перечня предприятий оборонно-промышленного комплекса (резидентов Defence City). Его будет формировать и вести Министерство обороны.

Защита информации: сам Перечень, отчетность предприятий ОПК и информация о них будут иметь ограниченный доступ и охраняться в установленном порядке.

Также законопроекты предусматривают налоговые льготы до 1 января 2036 года:

освобождение от налога на прибыль при условии реинвестирования;

освобождение от земельного налога;

освобождение от налога на недвижимость;

освобождение от экологического налога.

Кроме того, сохраняются все действующие налоговые преференции для ОПК (льготы по НДС, ускоренная амортизация, льготы для работников на релоцированных предприятиях и т. д.).

Предприятия из Перечня также получат:

упрощение таможенных процедур;

упрощенный экспортный контроль для военных технологий;

дополнительные гарантии защиты в рамках уголовного процесса;

поддержку в релокации предприятий;

возможность установления НБУ особенностей валютного надзора и валютных операций.

Автор: Наталя Мамченко

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