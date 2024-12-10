Для клієнтів банків з низьким рівнем довіри буде введено обмеження до 50 тисяч грн на перекази

Банки розподілять клієнтів на три категорії і встановлять обмеження для переказів з картки на картку до 50, 100 та 150 тисяч грн відповідно.

Фото: nta.ua

Як відомо, у найближчий тиждень 7 великих банків готуються підписати між собою меморандум про посилення обмежень карткових переказів.

Проте остаточний текст документа ще не узгоджений, пише «РБК-Україна» з посиланням на текст меморандуму.

Зазначається, що банки планують ввести прозорі правила, починаючи з належної перевірки клієнтів, та проведення переказів для клієнтів - фізичних осіб, а також для клієнтів - фізичних осіб підприємців, з диференціацією в залежності від ризик-профілю клієнта та запланованого обігу за рахунком.

Банки мають намір вести обмеження на проведення вихідних переказів з картки на картку, крім клієнтів з підтвердженими джерелами доходів, зокрема зарплатних клієнтів, а також волонтерів.

За відсутності документального підтвердження доходів:

по клієнтах «високого» рівня ризику встановлювати ліміт в сумі до 50 тисяч гривень на місяць;

по клієнтах «середнього» та «низького» рівня ризику - у відповідності до лімітів та строків поетапної реалізації:

з 1 січня 2025 року - в сумі до 150 тисяч гривень на місяць,

з 1 червня 2025 року - в сумі до 100 тисяч гривень на місяць.

Банки-учасники введуть обмеження на кількість рахунків, відкритих у одній валюті для одного клієнта, крім депозитних, кредитних рахунків та рахунків, відкритих для використання клієнтами програм державної підтримки (єВідновлення, «Національний кешбек» та інші), зокрема:

поточні рахунки в одній валюті - не більше трьох рахунків для клієнтів без документально підтверджених джерел доходів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», з 1 жовтня 2024 року вступив в силу тимчасово на пів року ліміт від НБУ у 150 000 грн на місяць для переказів фізичних осіб з карти на карту (також відомі як P2P, C2С).

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