Практика судов
  1. В Украине

Для клиентов банков с низким уровнем доверия будут введены ограничения до 50 тысяч грн на переводы

10:38, 10 декабря 2024
Банки распределят клиентов на три категории и установят ограничения для переводов с карты на карту до 50, 100 и 150 тысяч грн соответственно.
Для клиентов банков с низким уровнем доверия будут введены ограничения до 50 тысяч грн на переводы
Фото: nta.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, в ближайшую неделю 7 крупных банков готовятся подписать между собой меморандум об усилении ограничений карточных переводов.

Однако окончательный текст документа еще не согласован, пишет «РБК-Украина» со ссылкой на текст меморандума.

Отмечается, что банки планируют ввести прозрачные правила, начиная с надлежащей проверки клиентов, и проведение переводов для клиентов – физических лиц, а также для клиентов – физических лиц предпринимателей, с дифференциацией в зависимости от риск-профиля клиента и запланированного обращения по счету.

Банки намерены вести ограничения на проведение исходящих переводов с карты на карту, кроме клиентов с подтвержденными источниками доходов, в том числе зарплатных клиентов, а также волонтеров.

При отсутствии документального подтверждения доходов:

по клиентам «высокого» уровня риска устанавливать лимит в сумме до 50 тысяч гривен в месяц;

по клиентам «среднего» и «низкого» уровня риска - в соответствии с лимитом и сроками поэтапной реализации:

с 1 января 2025 года – в сумме до 150 тысяч гривен в месяц,

с 1 июня 2025 года – в сумме до 100 тысяч гривен в месяц.

Банки-участники введут ограничения на количество счетов, открытых в одной валюте для одного клиента, кроме депозитных, кредитных счетов и счетов, открытых для использования клиентами программ государственной поддержки (єВідновлення, Национальный Кэшбек и другие), в частности:

текущие счета в одной валюте – не более трех счетов для клиентов без документально подтвержденных источников доходов.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», с 1 октября 2024 года вступил в силу временно на полгода лимит от НБУ в 150 000 грн в месяц для переводов физических лиц с карты на карту (также известные как P2P, C2С).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

банк

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВККС объявляет отбор на 1463 вакантных должности судей местных судов – известны подробности

Об отборе на должности судей будет объявлено 11 декабря, документы можно будет подать в марте, а квалификационный экзамен состоится летом 2025 года.

Работодатель не может уволить разоблачителя коррупции или привлечь его к дисциплинарной ответственности – Верховный Суд

Обличитель коррупции не может быть уволен или принужден к увольнению, привлечен к дисциплинарной ответственности или подвергнут со стороны руководителя или работодателя другим негативным мерам влияния – позиция Верховного Суда.

Кабмин предлагает освободить владельцев авто – участников боевых действий и пострадавших участников Революции Достоинства – от обязательных договоров страхования ответственности

Правительство предлагает освободить участников боевых действий и пострадавших участников Революции Достоинства по 31 декабря 2025 г. от обязательного заключения договоров страхования гражданско-правовой ответственности владельцев автомобилей.

Требование набирать 75% баллов за IQ-тест, а также необходимость сдавать экзамен по всем видам судебной специализации для участников отбора на должности судей отменены – Президент подписал закон

Изменения в Закон «О судоустройстве и статусе судей» в части особенностей сдачи квалификационного экзамена стали реальностью.

Судей и работников аппаратов судов необходимо включить в перечень лиц, имеющих право участвовать в программе «еОселя» – Совет судей Украины

Участие судей и работников аппаратов судов в программе «еОселя» позволит не только обеспечить их жилищные нужды, но и подчеркнет вклад в функционирование государства в кризисных условиях.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Павло Павліш
    Павло Павліш
    заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Віктор Дубовик
    Віктор Дубовик
    генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента України