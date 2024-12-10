Для клиентов банков с низким уровнем доверия будут введены ограничения до 50 тысяч грн на переводы

Как известно, в ближайшую неделю 7 крупных банков готовятся подписать между собой меморандум об усилении ограничений карточных переводов.
Однако окончательный текст документа еще не согласован, пишет «РБК-Украина» со ссылкой на текст меморандума.
Отмечается, что банки планируют ввести прозрачные правила, начиная с надлежащей проверки клиентов, и проведение переводов для клиентов – физических лиц, а также для клиентов – физических лиц предпринимателей, с дифференциацией в зависимости от риск-профиля клиента и запланированного обращения по счету.
Банки намерены вести ограничения на проведение исходящих переводов с карты на карту, кроме клиентов с подтвержденными источниками доходов, в том числе зарплатных клиентов, а также волонтеров.
При отсутствии документального подтверждения доходов:
по клиентам «высокого» уровня риска устанавливать лимит в сумме до 50 тысяч гривен в месяц;
по клиентам «среднего» и «низкого» уровня риска - в соответствии с лимитом и сроками поэтапной реализации:
с 1 января 2025 года – в сумме до 150 тысяч гривен в месяц,
с 1 июня 2025 года – в сумме до 100 тысяч гривен в месяц.
Банки-участники введут ограничения на количество счетов, открытых в одной валюте для одного клиента, кроме депозитных, кредитных счетов и счетов, открытых для использования клиентами программ государственной поддержки (єВідновлення, Национальный Кэшбек и другие), в частности:
текущие счета в одной валюте – не более трех счетов для клиентов без документально подтвержденных источников доходов.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», с 1 октября 2024 года вступил в силу временно на полгода лимит от НБУ в 150 000 грн в месяц для переводов физических лиц с карты на карту (также известные как P2P, C2С).
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