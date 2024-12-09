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Банки планируют ужесточить ограничения переводов с карты на карту — СМИ

19:47, 9 декабря 2024
Крупные банки готовятся к ограничению карточных переводов для физлиц.
Банки планируют ужесточить ограничения переводов с карты на карту — СМИ
Фото: napensii.ua
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В ближайшую неделю 7 крупных банков готовятся подписать между собой меморандум об усилении ограничений карточных переводов. Об этом сообщило издание Forbes со ссылкой на проект меморандума.

Схожие ограничения для p2p переводов два месяца назад ввел Нацбанк, однако предложенные банками лимиты будут еще ниже и будут касаться всех видов переводов, включая IBAN.

Планируется запретить переводы с карт физических лиц без подтверждения источников происхождения средств на сумму свыше 100 000 гривен в месяц. Для клиентов с повышенным риском эта сумма будет вдвое меньше – 50 000 гривен.

Новые ограничения, которые хотят внедрить банки, будут касаться как зарубежных переводов, так и совершаемых внутри страны на счета любых контрагентов.

Еще одно ограничение – количество счетов в одинаковой валюте. Максимально клиент, не имеющий документального подтверждения средств, может иметь три счета.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», с 1 октября 2024 года вступил в силу временно на полгода лимит от НБУ в 150 000 грн в месяц для переводов физических лиц с карты на карту (также известные как P2P, C2С).

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