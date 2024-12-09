Зеленский заявил, что в Украине сейчас находится почти 800 тысяч российских военных

Владимир Зеленский отметил, что «вся армия великой псевдоимперии воюет против украинского народа».

Фото: unian.net

Режим Башара Асада в Сирии пал, потому что около 800 тысяч российских войск находятся в Украине. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский перед началом встречи с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом.

«Мы видим, что режим Асада пал. Почему? Потому что там нет настоящих российских войск. Давайте будем честными. И не только из-за сил повстанцев и тех, кто их поддерживает, но и потому, что там нет настоящих российских войск», - сказал Зеленский.

По словам Президента, около 800 000 российских войск находятся в Украине.

«Это означает, что вся армия великой псевдоимперии сражается против украинского народа. То же самое происходит и в Африке. Мы знаем, что там были «вагнеры», – добавил Зеленский.

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