Зеленський заявив, що в Україні зараз перебуває майже 800 тисяч російських військових

Володимир Зеленський зазначив, що «вся армія великої псевдоімперії воює проти українського народу».

Фото: unian.net

Режим Башара Асада в Сирії впав, тому що майже 800 тисяч російських військ перебувають в Україні. Про це заявив Президент Володимир Зеленський перед початком зустрічі з прем'єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом.

«Ми бачимо, що режим Асада впав. Чому? Тому що там немає справжніх російських військ. Давайте будемо чесними. І не тільки через сили повстанців і тих, хто їх підтримує, а й тому, що там немає справжніх російських військ», - сказав Зеленський.

За словами Президента, майже 800 000 російських військ перебувають в Україні.

«Це означає, що вся армія великої псевдоімперії воює проти українського народу. Те ж саме відбувається і в Африці. Ми знаємо, що там були «вагнери», - додав Зеленський.

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