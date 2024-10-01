С 1 октября в Украине начали действовать лимиты на денежные переводы между картами физлиц

Месячный лимит на переводы между картами составляет 150 тысяч гривен.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», с 1 октября 2024 года вступает в силу временно на полгода лимит от НБУ в 150 000 грн в месяц для переводов физических лиц с карты на карту (также известные как P2P, C2С).

По информации НБУ, большинство клиентов банков не почувствуют этих нововведений, поскольку 98% переводов не превышают установленный лимит.

Основные нововведения:

Лимит на переводы с «карты на карту» для физических лиц - 150 тысяч гривен в месяц.

Ограничения действуют на все счета клиента, открытые в одном банке.

Новые правила будут действовать в течение шести месяцев, до апреля 2025 года.

Исключения из ограничений:

Переводы по реквизитам IBAN.

Платежи между собственными счетами в одном банке.

Операции юридических лиц.

Если месячный доход физического лица превышает 150 тысяч гривен.

Волонтеры также защищены от ограничений при условии подтверждения их деятельности. Для идентификации как волонтера нужно соответствовать как минимум двум из пяти установленных критериев, таких как регистрация волонтером или подтверждение сбора средств для государственных органов или воинских частей.

Соответствующие изменения внесены постановлением Правления Национального банка Украины от 27 августа 2024 г. № 102 «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 24 февраля 2022 г. № 18». Они вступают в силу с 28 августа 2024 года. Соответствующие изменения касаются всех поставщиков платежных услуг.

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