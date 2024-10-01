З 1 жовтня в Україні почали діяти ліміти на грошові перекази між картками фізосіб

Місячний ліміт на перекази між картками становить 150 тисяч гривень.

Джерело фото: РБК-Україна

Як раніше писала «Судово-юридична газета», з 1 жовтня 2024 року вступає в силу тимчасово на пів року ліміт від НБУ у 150 000 грн на місяць для переказів фізичних осіб з карти на карту (також відомі як P2P, C2С).

За інформацією НБУ, більшість клієнтів банків не відчують цих нововведень, оскільки 98% переказів не перевищують встановлений ліміт.

Основні нововведення:

Ліміт на перекази з «карти на карту» для фізичних осіб – 150 тисяч гривень на місяць.

Обмеження діють на всі рахунки клієнта, відкриті в одному банку.

Нові правила діятимуть протягом шести місяців, до квітня 2025 року.

Винятки з обмежень:

Перекази за реквізитами IBAN.

Платежі між власними рахунками в одному банку.

Операції юридичних осіб.

Якщо місячний дохід фізичної особи перевищує 150 тисяч гривень.

Волонтери також захищені від обмежень за умови підтвердження їх діяльності. Для ідентифікації як волонтера потрібно відповідати щонайменше двом з п’яти встановлених критеріїв, таких як реєстрація волонтером або підтвердження збору коштів для державних органів чи військових частин.

Відповідні зміни внесені постановою Правління Національного банку України від 27 серпня 2024 року № 102 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18». Вони набирають чинності з 28 серпня 2024 року. Відповідні зміни стосуються всіх надавачів платіжних послуг.

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