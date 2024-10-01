З 1 жовтня в Україні почали діяти ліміти на грошові перекази між картками фізосіб

Як раніше писала «Судово-юридична газета», з 1 жовтня 2024 року вступає в силу тимчасово на пів року ліміт від НБУ у 150 000 грн на місяць для переказів фізичних осіб з карти на карту (також відомі як P2P, C2С).
За інформацією НБУ, більшість клієнтів банків не відчують цих нововведень, оскільки 98% переказів не перевищують встановлений ліміт.
Основні нововведення:
Винятки з обмежень:
Волонтери також захищені від обмежень за умови підтвердження їх діяльності. Для ідентифікації як волонтера потрібно відповідати щонайменше двом з п’яти встановлених критеріїв, таких як реєстрація волонтером або підтвердження збору коштів для державних органів чи військових частин.
Відповідні зміни внесені постановою Правління Національного банку України від 27 серпня 2024 року № 102 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18». Вони набирають чинності з 28 серпня 2024 року. Відповідні зміни стосуються всіх надавачів платіжних послуг.
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