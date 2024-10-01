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З 1 жовтня в Україні почали діяти ліміти на грошові перекази між картками фізосіб

09:24, 1 жовтня 2024
Місячний ліміт на перекази між картками становить 150 тисяч гривень.
З 1 жовтня в Україні почали діяти ліміти на грошові перекази між картками фізосіб
Джерело фото: РБК-Україна
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», з 1 жовтня 2024 року вступає в силу тимчасово на пів року ліміт від НБУ у 150 000 грн на місяць для переказів фізичних осіб з карти на карту (також відомі як P2P, C2С).

За інформацією НБУ, більшість клієнтів банків не відчують цих нововведень, оскільки 98% переказів не перевищують встановлений ліміт.

Основні нововведення:

  • Ліміт на перекази з «карти на карту» для фізичних осіб – 150 тисяч гривень на місяць.
  • Обмеження діють на всі рахунки клієнта, відкриті в одному банку.
  • Нові правила діятимуть протягом шести місяців, до квітня 2025 року.

Винятки з обмежень:

  • Перекази за реквізитами IBAN.
  • Платежі між власними рахунками в одному банку.
  • Операції юридичних осіб.
  • Якщо місячний дохід фізичної особи перевищує 150 тисяч гривень.

Волонтери також захищені від обмежень за умови підтвердження їх діяльності. Для ідентифікації як волонтера потрібно відповідати щонайменше двом з п’яти встановлених критеріїв, таких як реєстрація волонтером або підтвердження збору коштів для державних органів чи військових частин.

Відповідні зміни внесені постановою Правління Національного банку України від 27 серпня 2024 року № 102 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18». Вони набирають чинності з 28 серпня 2024 року. Відповідні зміни стосуються всіх надавачів платіжних послуг.

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