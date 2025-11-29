Верховна Рада включила до порядку денного сесії законопроєкт про право на цивільну вогнепальну зброю

Після тривалої паузи нардепи готуються до розгляду резонансного законопроєкту про цивільну вогнепальну зброю у другому читанні.

Парламент включив порядок денний чотирнадцятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання законопроект Ігора Фріса № 5708 від 25.06.2021 про право на цивільну вогнепальну зброю. Законопроект був прийнятий за основу ще у лютому 2022 року і до другого читання до нього запропоновано більш ніж 700 поправок. Включення його в порядок денний може означати велику ймовірність що він буде таки буде прийнятий.

Законопроектом встановлюються наступні категорії цивільної вогнепальної зброї:

А – автоматична вогнепальна зброя;

В – гладкоствольна короткоствольна вогнепальна зброя (травматична);

С – короткоствольна вогнепальна зброя (за виключенням гладкоствольної короткоствольної (травматичної) зброї);

D – довгоствольна вогнепальна гладкоствольна зброя;

Е – довгоствольна вогнепальна нарізна і комбінована вогнепальна зброя.

Буде запроваджений Єдиний державний реєстр зброї, його держателем буде Міністерство внутрішніх справ України. Інформація про зброю в Реєстрі буде зберігатися протягом 30 років після її знищення. Відомості щодо власника зброї та місця зберігання зброї знеособлюються через 15 років після припинення права власності на зброю. Володіння, користування та розпорядження зброєю без внесення відомостей до Реєстру заборонять.

Хто отримає посвідчення власника зброї

Право на отримання Посвідчення власника зброї отримають дієздатні громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України та:

- не мають медичних протипоказань до поводження зі зброєю;

- не мають судимості, що погашена чи знята за вчинення кримінальних правопорушень;

- не притягалися до адміністративної відповідальності протягом останнього року за одне з правопорушень, передбачених статтями 44, 122-4, частиною третьою, четвертою статті 126, статтями 130, 172-19, 172-20, 173, 173-2, 173-3, 174, 183-1, 184-3, 185, 185-7, 185-10, 186, 186-8, 187, 190, 191, 193- 195-6 , 203, 203-1 , 204-1 , 204-2 -204-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

- рішенням суду не позбавлені права на володіння вогнепальною зброєю або не обмежені в цьому праві або на них не накладені санкції.

Державний виконавець буде встановлювати тимчасове обмеження боржника у праві користування цивільною вогнепальною зброєю, пневматичною та охолощеною зброєю.

Яку зброю заборонять для цивільного обігу

В Україні буде заборонена для цивільного обігу:

- вогнепальна зброя, виготовлена з матеріалів, що не дозволяють виявити її за допомогою металошукачів або інших пристроїв, призначених для її виявлення;

- вогнепальна зброя, створена шляхом переробки невогнепальної зброї, а також вогнепальна зброя, категорія чи калібр якої були змінені особою, яка не має права здійснювати ремонт вогнепальної зброї, без внесення відповідної інформації до Реєстру;;

- вогнепальна зброя, перероблена таким чином, що ускладнює її ідентифікацію, в тому числі зброя з незаконно заміненими основними частинами, а також вогнепальна зброя, замаскована під інші предмети;

- вогнепальна зброя з видаленим чи незаконно зміненим її маркуванням;

- вогнепальна зброя категорії В калібру менше 6 міліметрів;

- нарізна вогнепальна зброя калібру більше 12,7 міліметра, якщо швидкість польоту її кулі перевищує 700 метрів за секунду, а також патрони до неї, характеристики яких перевищують ці значення;

- гранатомети, міномети, вогнемети, ствольні артилерійські системи та бойові припаси до них, довгоствольна гладкоствольна вогнепальна зброя калібру більше 27 міліметрів;

- вогнепальна зброя, що не відповідає вимогам безпеки та технічним вимогам до зброї відповідної категорії, не пройшла огляд її технічного стану та контрольний відстріл для криміналістичного обліку в порядку, визначеному цим Законом;

- вкладні нарізні стволи до гладкоствольної вогнепальної зброї;

- патрони, споряджені гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, що не пройшли оцінку відповідності;

- бойові припаси бронебійної (куля з твердим осердям бронебійної дії), вибухової (куля із зарядом, що вибухає в момент зіткнення) або запальної (куля з хімічною сумішшю, яка запалюється при контакті з повітрям або в момент зіткнення) дії, а також снаряди для подібних бойових припасів;

- бойові припаси, спеціально сконструйовані для посилення пробивної здатності та ураження захищених цілей, а також снаряди для подібних бойових припасів;

- гладкоствольна вогнепальна зброя, призначена для стрільби патронами до нарізної вогнепальної зброї;

- патрони для короткоствольної зброї категорій В та С, споряджені дробом, картеччю або снарядами, що фрагментуються при попаданні в ціль.

Також забороняється:

- застава та заклад цивільної вогнепальної зброї чи бойових припасів до неї;

- використання для гладкоствольної короткоствольної (травматичної) зброї будь-яких патронів, за виключенням патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, холостих патронів, патронів газової дії;

- зазначення більше однієї особи як власника вогнепальної зброї.

Як дозволять застосовувати зброю

Вогнепальна зброя використовуватися для подання сигналу тривоги, виклику допомоги, знешкодження тварини, що загрожує життю чи здоров’ю людини.

Полювання може здійснюватися з вогнепальною зброєю категорії D або E, що належить іншій фізичній особі або користувачу мисливських угідь, лише у присутності власника такої зброї або уповноваженого працівника користувача мисливських угідь, за яким закріплена ця вогнепальна зброя, за умови наявності у власника зброї чи уповноваженого працівника користувача мисливських угідь посвідчення власника зброї з отриманою відповідною категорією зброї та свідоцтвом про реєстрацію зброї на кожну одиницю зброї.

Чи дозволять носіння зброї

В цілому носіння вогнепальної зброї буде заборонено, крім певних виключень.

Власники вогнепальної зброї категорії С, D, E, зможуть носити зброю лише: у межах місця зберігання зброї; під час здійснення полювання в межах мисливських угідь; під час заняття стрільбою або під час участі у спортивних заходах у межах стрілецьких тирів, стрільбищ або стендів.

Власники вогнепальної зброї категорії B отримають право носити зброю у будь-яких місцях, окрім зон, вільних від зброї.

Фізичні особи, нагороджені вогнепальною зброєю категорії С, будуть носити зброю категорії С у будь-яких місцях, крім зон, вільних від зброї.

Законопроєкт №5708 фактично формує систему цивільного обігу вогнепальної зброї, уніфіковані правила зберігання, носіння та застосування, а також вводить державний контроль за обігом зброї. Його ухвалення стане найбільш всеосяжною реформою у сфері обігу зброї за всю історію незалежної України.

Автор: Тарас Лученко

