Верховная Рада включила в повестку дня сессии законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие

После продолжительной паузы нардепы готовятся к рассмотрению резонансного законопроекта о гражданском огнестрельном оружии во втором чтении.

Парламент включил в повестку дня четырнадцатой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва законопроект Игоря Фриса № 5708 от 25.06.2021 о праве на гражданское огнестрельное оружие. Законопроект был принят за основу еще в феврале 2022 года, и ко второму чтению к нему предложено более чем 700 поправок. Включение его в повестку дня может означать большую вероятность, что он все-таки будет принят.

Им устанавливаются следующие категории гражданского огнестрельного оружия:

А – автоматическое огнестрельное оружие;

В – гладкоствольное короткоствольное огнестрельное оружие (травматическое);

С – короткоствольное огнестрельное оружие (за исключением гладкоствольного короткоствольного (травматического) оружия);

D – длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие;

Е – длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие.

Будет введен Единый государственный реестр оружия, его держателем будет Министерство внутренних дел Украины. Информация об оружии в Реестре будет храниться в течение 30 лет после его уничтожения. Сведения о владельце оружия и месте хранения оружия обезличиваются через 15 лет после прекращения права собственности на оружие. Владение, пользование и распоряжение оружием без внесения сведений в Реестр запретят.

Кто получит удостоверение владельца оружия

Право на получение удостоверения владельца оружия получат дееспособные граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины и:

не имеющие медицинских противопоказаний к обращению с оружием;

не имеющие судимости, погашенной или снятой за совершение уголовных правонарушений;

не привлекавшиеся к административной ответственности в течение последнего года за одно из правонарушений, предусмотренных статьями 44, 122-4, частью третьей, четвертой статьи 126, статьями 130, 172-19, 172-20, 173, 173-2, 173-3, 174, 183-1, 184-3, 185, 185-7, 185-10, 186, 186-8, 187, 190, 191, 193-195-6, 203, 203-1, 204-1, 204-2 -204-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях;

решением суда не лишены права на владение огнестрельным оружием или не ограничены в этом праве, или на них не наложены санкции.

Государственный исполнитель будет устанавливать временное ограничение должника в праве пользования гражданским огнестрельным оружием, пневматическим и охолощённым оружием.

Какую оружие запретят для гражданского оборота

В Украине будет запрещено для гражданского оборота:

огнестрельное оружие, изготовленное из материалов, не позволяющих обнаружить его с помощью металлоискателей или других устройств, предназначенных для его обнаружения;

огнестрельное оружие, созданное путём переделки неогнестрельного оружия, а также огнестрельное оружие, категория или калибр которого были изменены лицом, не имеющим права осуществлять ремонт огнестрельного оружия, без внесения соответствующей информации в Реестр;

огнестрельное оружие, переделанное таким образом, что затрудняет его идентификацию, в том числе оружие с незаконно заменёнными основными частями, а также огнестрельное оружие, замаскированное под другие предметы;

огнестрельное оружие с удалённой или незаконно изменённой маркировкой;

огнестрельное оружие категории В калибра менее 6 миллиметров;

нарезное огнестрельное оружие калибра более 12,7 миллиметра, если скорость полёта его пули превышает 700 метров в секунду, а также патроны к нему, характеристики которых превышают эти значения;

гранатомёты, миномёты, огнеметы, ствольные артиллерийские системы и боеприпасы к ним, длинноствольное гладкоствольное огнестрельное оружие калибра более 27 миллиметров;

огнестрельное оружие, не соответствующее требованиям безопасности и техническим требованиям к оружию соответствующей категории, не прошедшее осмотр его технического состояния и контрольный отстрел для криминалистического учёта в порядке, определённом этим Законом;

вкладные нарезные стволы к гладкоствольному огнестрельному оружию;

патроны, снаряжённые резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, не прошедшие оценку соответствия;

боевые припасы бронебойного (пуля с твердым сердечником бронебойного действия), взрывного (пуля с зарядом, взрывающимся в момент столкновения) или зажигательного (пуля с химической смесью, воспламеняющейся при контакте с воздухом или в момент столкновения) действия, а также снаряды для подобных боеприпасов;

боевые припасы, специально сконструированные для усиления пробивной способности и поражения защищённых целей, а также снаряды для подобных боеприпасов;

гладкоствольное огнестрельное оружие, предназначенное для стрельбы патронами к нарезному огнестрельному оружию;

патроны для короткоствольного оружия категорий В и С, снаряженные дробью, картечью или снарядами, фрагментирующимися при попадании в цель.

Также запрещается:

залог и заклад гражданского огнестрельного оружия или боеприпасов к нему;

использование для гладкоствольного короткоствольного (травматического) оружия любых патронов, кроме патронов, снаряжённых резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, холостых патронов, патронов газового действия;

указание более одного лица как владельца огнестрельного оружия.

Как разрешат применять оружие

Огнестрельное оружие будет использоваться для подачи сигнала тревоги, вызова помощи, обезвреживания животного, которое угрожает жизни или здоровью человека.

Охота может осуществляться с огнестрельным оружием категорий D или E, принадлежащим другому физическому лицу или пользователю охотничьих угодий, только в присутствии владельца такого оружия или уполномоченного работника пользователя охотничьих угодий, за которым закреплено это огнестрельное оружие, при условии наличия у владельца оружия или уполномоченного работника пользователя охотничьих угодий удостоверения владельца оружия с полученной соответствующей категорией оружия и свидетельства о регистрации оружия на каждую единицу оружия.

Разрешат ли ношение оружия

В целом ношение огнестрельного оружия будет запрещено, кроме определённых исключений.

Владельцы огнестрельного оружия категории С, D, E смогут носить оружие только: в пределах места хранения оружия; во время осуществления охоты в пределах охотничьих угодий; во время занятий стрельбой или участия в спортивных мероприятиях в пределах стрелковых тиров, стрельбищ или стендов.

Владельцы огнестрельного оружия категории B получат право носить оружие в любых местах, кроме зон, свободных от оружия.

Физические лица, награжденные огнестрельным оружием категории С, будут носить оружие категории С в любых местах, кроме зон, свободных от оружия.

Законопроект №5708 фактически формирует систему гражданского оборота огнестрельного оружия, унифицирует правила хранения, ношения и применения, а также вводит государственный контроль за оборотом оружия. Его принятие станет наиболее всеобъемлющей реформой в сфере оборота оружия за всю историю независимой Украины.

Автор Тарас Лученко

