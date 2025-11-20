У центрі Києва сталася пожежа в багатоповерхівці: причиною міг стати вибух зарядної станції, фото
15:16, 20 листопада 2025
Загоряння виникло в квартирі на 4-му поверсі 11-поверхового будинку.
У Шевченківському районі Києва 20 листопада сталася пожежа в житловому будинку на Кудрявському узвозі. Як повідомили в ДСНС, виклик надійшов о 11:39.
Рятувальники встановили, що загоряння виникло в квартирі на 4-му поверсі 11-поверхового будинку. Під час гасіння пожежі надзвичайникам вдалося врятувати двох людей із сусідньої квартири, серед них — дитину.
Пожежу локалізували та ліквідували о 12:39 на площі близько 40 кв. м.
Попередня версія — вибух зарядної станції, що спричинив загоряння. Остаточні причини події з’ясовуватимуть правоохоронці.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.