У центрі Києва сталася пожежа в багатоповерхівці: причиною міг стати вибух зарядної станції, фото

У Шевченківському районі Києва 20 листопада сталася пожежа в житловому будинку на Кудрявському узвозі. Як повідомили в ДСНС, виклик надійшов о 11:39.

Рятувальники встановили, що загоряння виникло в квартирі на 4-му поверсі 11-поверхового будинку. Під час гасіння пожежі надзвичайникам вдалося врятувати двох людей із сусідньої квартири, серед них — дитину.

Пожежу локалізували та ліквідували о 12:39 на площі близько 40 кв. м.

Попередня версія — вибух зарядної станції, що спричинив загоряння. Остаточні причини події з’ясовуватимуть правоохоронці.

