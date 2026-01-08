Кабмін визначив новий порядок надання державної допомоги сім’ям з дітьми

Уряд затвердив новий порядок надання допомоги при народженні дитини.

Кабінет Міністрів постановою від 31.12.2025 № 1805 “Деякі питання надання державної допомоги сім’ям з дітьми» затвердив новий порядок надання допомоги при народженні дитини. Про це повідомив Пенсійний фонд України.

Крім того, у новій редакції викладено порядок призначення і виплати державних допомог сім’ям з дітьми, передбачених Законом України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” (зі змінами, внесеними Законом України від 05 листопада 2025 року № 4681-IX “Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють поєднанню материнства (батьківства) з професійною діяльністю”).

Постановою, зокрема, визначено, що допомоги:

- у зв’язку з вагітністю та пологами,

- при народженні дитини,

- по догляду за дитиною до одного року,

- допомога для догляду за дитиною “єЯсла”

призначаються за зверненням матері або іншого законного представника з відповідною заявою за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2025 року № 765 “Деякі питання призначення та виплати державних соціальних допомог, соціальних стипендій органами Пенсійного фонду України”.

Заява подається до органу Пенсійного фонду України в паперовій або в електронній формі за допомогою засобів вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільного застосунку Пенсійного фонду України.

«Виплата допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, допомоги для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку та допомоги для догляду за дитиною “єЯсла” здійснюється отримувачу на зазначений у заяві про призначення допомоги поточний рахунок зі спеціальним режимом використання, до якого емітовано електронний платіжний засіб “Дія.Картка”, відкритий в уповноваженому банку», - додали у ПФ.

