Кабмин определил новый порядок предоставления государственной помощи семьям с детьми

Правительство утвердило новый порядок предоставления помощи при рождении ребенка.

Фото: legalaid.gov.ua

Кабинет Министров постановлением от 31.12.2025 № 1805 «Некоторые вопросы предоставления государственной помощи семьям с детьми» утвердил новый порядок предоставления помощи при рождении ребенка. Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.

Кроме того, в новой редакции изложен порядок назначения и выплаты государственных пособий семьям с детьми, предусмотренных Законом Украины «О государственной помощи семьям с детьми» (с изменениями, внесенными Законом Украины от 05 ноября 2025 года № 4681-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки семей с детьми и создания условий, способствующих совмещению материнства (отцовства) с профессиональной деятельностью»).

Постановлением, в частности, определено, что пособия:

в связи с беременностью и родами,

при рождении ребенка,

по уходу за ребенком до одного года,

пособие по уходу за ребенком «єЯсла»

назначаются по обращению матери или другого законного представителя с соответствующим заявлением по форме, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 25 июня 2025 года № 765 «Некоторые вопросы назначения и выплаты государственных социальных пособий, социальных стипендий органами Пенсионного фонда Украины».

Заявление подается в орган Пенсионного фонда Украины в бумажной или электронной форме с помощью средств веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильного приложения Пенсионного фонда Украины.

«Выплата пособия в связи с беременностью и родами, пособия по уходу за ребенком до достижения им одного года, а также пособия по уходу за ребенком “єЯсла” осуществляется получателю на указанный в заявлении о назначении пособия текущий счет со специальным режимом использования, к которому эмитировано электронное платежное средство “Дія.Картка”, открытый в уполномоченном банке», — добавили в ПФУ.

