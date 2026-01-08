  1. В Україні

На скільки років оформлюється паспорт особам від 65 років — роз’яснення

15:54, 8 січня 2026
Державна міграційна служба роз’яснила питання щодо дії паспорту, який оформлюється після 65 років.
Фото: dmsu.gov.ua
Згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо надання окремих адміністративних послуг громадянам України, у тому числі за кордоном» № 3709‑IX, паспорт громадянина України оформлюється:

- особам до 18 років – на 4 роки;

- особам від 18 до 65 років – на 10 років;

- особам від 65 років і старше – безстроково.

Таким чином, паспорт для осіб, які досягли шістдесяти п’яти років, не потребує обміну кожні 10 років, нагадала Державна міграційна служба.

З урахуванням  міжнародних стандартів до проїзних документів, у таких випадках  у графі «дійсний до» датою закінчення строку дії паспорта є дата, що настає через 50 років з дати видачі такого паспорта.

Також у ДМС назвали переваги для громадян:

- Менше адміністративних кроків: немає обов’язкового регулярного обміну паспорта.

- Зручність: особливо для літніх громадян та їхніх родин.

- Відповідність сучасним стандартам документів, що посвідчують особу.

«Безстроковий термін дії стосується лише внутрішніх паспортів (ID‑карток).

Для закордонного паспорта терміни дії залишаються стандартними (10 років)», - додали у ДМС.

паспорт ID-паспорт

