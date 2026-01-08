На скільки років оформлюється паспорт особам від 65 років — роз’яснення

Державна міграційна служба роз’яснила питання щодо дії паспорту, який оформлюється після 65 років.

Згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо надання окремих адміністративних послуг громадянам України, у тому числі за кордоном» № 3709‑IX, паспорт громадянина України оформлюється:

- особам до 18 років – на 4 роки;

- особам від 18 до 65 років – на 10 років;

- особам від 65 років і старше – безстроково.

Таким чином, паспорт для осіб, які досягли шістдесяти п’яти років, не потребує обміну кожні 10 років, нагадала Державна міграційна служба.

З урахуванням міжнародних стандартів до проїзних документів, у таких випадках у графі «дійсний до» датою закінчення строку дії паспорта є дата, що настає через 50 років з дати видачі такого паспорта.

Також у ДМС назвали переваги для громадян:

- Менше адміністративних кроків: немає обов’язкового регулярного обміну паспорта.

- Зручність: особливо для літніх громадян та їхніх родин.

- Відповідність сучасним стандартам документів, що посвідчують особу.

«Безстроковий термін дії стосується лише внутрішніх паспортів (ID‑карток).

Для закордонного паспорта терміни дії залишаються стандартними (10 років)», - додали у ДМС.

