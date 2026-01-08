На сколько лет оформляется паспорт лицам от 65 лет — разъяснение

Согласно Закону Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления отдельных административных услуг гражданам Украины, в том числе за границей» № 3709-IX, паспорт гражданина Украины оформляется:

лицам до 18 лет — на 4 года;

лицам от 18 до 65 лет — на 10 лет;

лицам от 65 лет и старше — бессрочно.

Таким образом, паспорт для лиц, достигших шестидесяти пяти лет, не требует обмена каждые 10 лет, напомнила Государственная миграционная служба.

С учетом международных стандартов к проездным документам, в таких случаях в графе «действителен до» датой окончания срока действия паспорта указывается дата, наступающая через 50 лет со дня выдачи такого паспорта.

Также в ГМС назвали преимущества для граждан:

меньше административных шагов: отсутствует обязательный регулярный обмен паспорта;

удобство: особенно для пожилых граждан и их семей;

соответствие современным стандартам документов, удостоверяющих личность.

«Бессрочный срок действия касается только внутренних паспортов (ID-карт).

Для заграничного паспорта сроки действия остаются стандартными (10 лет)», — добавили в ГМС.