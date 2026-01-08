  1. В Украине

На сколько лет оформляется паспорт лицам от 65 лет — разъяснение

15:54, 8 января 2026
Государственная миграционная служба разъяснила вопрос срока действия паспорта, который оформляется после 65 лет.
Фото: dmsu.gov.ua
Согласно Закону Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления отдельных административных услуг гражданам Украины, в том числе за границей» № 3709-IX, паспорт гражданина Украины оформляется:

  • лицам до 18 лет — на 4 года;
  • лицам от 18 до 65 лет — на 10 лет;
  • лицам от 65 лет и старше — бессрочно.

Таким образом, паспорт для лиц, достигших шестидесяти пяти лет, не требует обмена каждые 10 лет, напомнила Государственная миграционная служба.

С учетом международных стандартов к проездным документам, в таких случаях в графе «действителен до» датой окончания срока действия паспорта указывается дата, наступающая через 50 лет со дня выдачи такого паспорта.

Также в ГМС назвали преимущества для граждан:

  • меньше административных шагов: отсутствует обязательный регулярный обмен паспорта;
  • удобство: особенно для пожилых граждан и их семей;
  • соответствие современным стандартам документов, удостоверяющих личность.

«Бессрочный срок действия касается только внутренних паспортов (ID-карт).

Для заграничного паспорта сроки действия остаются стандартными (10 лет)», — добавили в ГМС.

