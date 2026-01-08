В ОГП відреагували на інформацію в ЗМІ і пояснили, за якими правилами прокурорам надають службове житло

В ОГП зазначили, що окремі працівники перебували у черзі на службове житло понад десять років та мали передбачені законом соціальні підстави для його отримання.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Офісі Генерального прокурора відреагували інформацію, яка поширюється в публічному просторі щодо надання службового житла працівникам органів прокуратури та пов’язується з їхньою участю у конкретних кримінальних провадженнях, не відповідає дійсності.

«Така інтерпретація не відповідає фактичним обставинам.

Наприкінці 2025 року службове житло було надано восьми працівникам органів прокуратури відповідно до вимог законодавства, за рішенням житлової комісії та за єдиною процедурою, що застосовується багато років і не передбачає врахування процесуальної діяльності прокурорів», - вказали в ОГП.

Там зазначили, що окремі працівники перебували у черзі на службове житло понад десять років та мали передбачені законом соціальні підстави для його отримання. Серед них, зокрема, Олександр Ганілов, який перебував на черзі для отримання житла 11 років з 2014 року, батько 5 дітей.

У відомстві наголосили, що в таких випадках ідеться про реалізацію гарантованого законом права, а не про будь-які форми заохочення.

«Процесуальна діяльність прокурорів, їх участь у кримінальних провадженнях або результати таких проваджень не передбачені законодавством як підстава для ухвалення рішень щодо надання службового житла та не враховуються під час їх прийняття», - додали в ОГП.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.