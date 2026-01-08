  1. В Украине

В ОГП отреагировали на информацию в СМИ и объяснили, по каким правилам прокурорам предоставляют служебное жилье

14:53, 8 января 2026
В ОГП отметили, что отдельные работники находились в очереди на служебное жилье более десяти лет и имели предусмотренные законом социальные основания для его получения.
В Офисе Генерального прокурора отреагировали на информацию, которая распространяется в публичном пространстве относительно предоставления служебного жилья работникам органов прокуратуры и связывается с их участием в конкретных уголовных производствах, и заявили, что она не соответствует действительности.

«Такая интерпретация не соответствует фактическим обстоятельствам.

В конце 2025 года служебное жилье было предоставлено восьми работникам органов прокуратуры в соответствии с требованиями законодательства, по решению жилищной комиссии и по единой процедуре, которая применяется много лет и не предусматривает учета процессуальной деятельности прокуроров», — указали в ОГП.

Там отметили, что отдельные работники находились в очереди на служебное жилье более десяти лет и имели предусмотренные законом социальные основания для его получения. Среди них, в частности, Александр Ганилов, который находился в очереди на получение жилья 11 лет — с 2014 года, отец 5 детей.

В ведомстве подчеркнули, что в таких случаях речь идет о реализации гарантированного законом права, а не о каких-либо формах поощрения.

«Процессуальная деятельность прокуроров, их участие в уголовных производствах или результаты таких производств не предусмотрены законодательством как основание для принятия решений о предоставлении служебного жилья и не учитываются при их принятии», — добавили в ОГП.

