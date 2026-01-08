ВККС розгляне питання про відрядження суддів до Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду , має подати до Комісії свої документи.

Вища кваліфікаційна комісія суддів призначила питання щодо внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя до Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області 2 суддів.

Розгляд питання відбуватиметься 28 січня о 10:00 у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9).

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду відповідно до встановленої форми, до якої додати:

1) довідку згідно зі встановленою формою;

2) інші документи, які, на думку судді, може бути враховано при ухваленні рішення (за наявності).

Строк подання документів – 7 днів із дня оприлюднення цього оголошення.

Форма подання документів – паперова та/або електронна.

Документи можна подати особисто або надіслати поштою (зокрема, електронною).

Документи приймаються за адресою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України:

поштова адреса: 03110, м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9;

електронна адреса: [email protected].

