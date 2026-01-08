  1. Суд інфо

ВККС розгляне питання про відрядження суддів до Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області

16:03, 8 січня 2026
Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду , має подати до Комісії свої документи.
ВККС розгляне питання про відрядження суддів до Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
Вища кваліфікаційна комісія суддів призначила питання щодо внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя до Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області 2 суддів.

Розгляд питання відбуватиметься 28 січня о 10:00 у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9).

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду відповідно до встановленої форми, до якої додати:

1) довідку згідно зі встановленою формою;

2) інші документи, які, на думку судді, може бути враховано при ухваленні рішення (за наявності).

Строк подання документів – 7 днів із дня оприлюднення цього оголошення.

Форма подання документів – паперова та/або електронна.

Документи можна подати особисто або надіслати поштою (зокрема, електронною).

Документи приймаються за адресою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України:

  • поштова адреса: 03110, м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9;
  • електронна адреса: [email protected].

