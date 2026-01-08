  1. Суд инфо

ВККС рассмотрит вопрос о направлении судей в командировку в Хмельницкий городской районный суд Хмельницкой области

16:03, 8 января 2026
Судья, изъявивший намерение быть направленным в другой суд, должен подать в Комиссию свои документы.
Высшая квалификационная комиссия судей назначила рассмотрение вопроса о внесении представления о направлении (временном переводе) для осуществления правосудия в Хмельницкий городской районный суд Хмельницкой области двух судей.

Рассмотрение вопроса состоится 28 января в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).

Судья, который изъявил намерение быть направленным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие в соответствии с установленной формой, к которому приложить:

  • справку согласно установленной форме;
  • другие документы, которые, по мнению судьи, могут быть учтены при принятии решения (при наличии).

Срок подачи документов — 7 дней со дня обнародования данного объявления.

Форма подачи документов — бумажная и/или электронная.

Документы можно подать лично либо направить по почте (в том числе электронной).

Документы принимаются по адресу Высшей квалификационной комиссии судей Украины:

  • почтовый адрес: 03110, г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9;
  • электронный адрес: [email protected].

суд судья ВККС командировка

