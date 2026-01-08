ВККС рассмотрит вопрос о направлении судей в командировку в Хмельницкий городской районный суд Хмельницкой области
Высшая квалификационная комиссия судей назначила рассмотрение вопроса о внесении представления о направлении (временном переводе) для осуществления правосудия в Хмельницкий городской районный суд Хмельницкой области двух судей.
Рассмотрение вопроса состоится 28 января в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).
Судья, который изъявил намерение быть направленным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие в соответствии с установленной формой, к которому приложить:
- справку согласно установленной форме;
- другие документы, которые, по мнению судьи, могут быть учтены при принятии решения (при наличии).
Срок подачи документов — 7 дней со дня обнародования данного объявления.
Форма подачи документов — бумажная и/или электронная.
Документы можно подать лично либо направить по почте (в том числе электронной).
Документы принимаются по адресу Высшей квалификационной комиссии судей Украины:
- почтовый адрес: 03110, г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9;
- электронный адрес: [email protected].
