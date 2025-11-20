В центре Киева произошел пожар в многоэтажке: причиной мог стать взрыв зарядной станции, фото

Возгорание возникло в квартире на 4-м этаже 11-этажного дома.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Шевченковском районе Киева 20 ноября произошел пожар в жилом доме на Кудрявском спуске. Как сообщили в ГСЧС, вызов поступил в 11:39.

Спасатели установили, что возгорание возникло в квартире на 4-м этаже 11-этажного дома. Во время тушения пожара чрезвычайникам удалось спасти двух человек из соседней квартиры, среди них — ребенка.

Пожар локализовали и ликвидировали в 12:39 на площади около 40 кв. м.

Предварительная версия — взрыв зарядной станции, который вызвал возгорание. Окончательные причины происшествия установят правоохранители.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.