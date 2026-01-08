  1. В Україні

Підполковника НГУ підозрюють у незаконних виплатах військовим по 100 тисяч грн

14:16, 8 січня 2026
У ДБР зазначають, що слідство має всі підстави вважати, що фігурант усвідомлював: право на такі виплати мають лише військові, які безпосередньо перебувають на передовій.
У Державному бюро розслідувань повідомили про викриття підполковника Національної гвардії України, який, за даними слідства, організував незаконні виплати військовослужбовцям у розмірі 100 тисяч гривень. Унаслідок цих дій державі завдано збитків на понад 72 мільйони гривень, повідомили в ДБР.

За інформацією слідства, у період із січня по травень 2024 року військовослужбовці однієї з частин Державної спеціальної служби транспорту Збройні Сили України на ротаційній основі будували фортифікаційні споруди в Запорізькій області, перебуваючи фактично на другій лінії оборони. Вони були залучені до зведення укріплень для підрозділів Нацгвардії.

Водночас начальник інженерної служби однієї з частин Нацгвардії, перевищивши службові повноваження, вніс до рапортів неправдиві відомості про нібито перебування 317 військових ДССТ на першій лінії зіткнення з противником. Саме ці документи стали підставою для нарахування кожному з них додаткових виплат по 100 тисяч гривень за різні періоди.

У ДБР зазначають, що слідство має всі підстави вважати, що фігурант усвідомлював: право на такі виплати мають лише військові, які безпосередньо перебувають на передовій. Наразі перевіряється можлива причетність інших посадових осіб, а також з’ясовується, чи отримували кошти військові, які взагалі не перебували у Запорізькій області.

Підполковнику повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України — перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Вживаються заходи щодо відшкодування завданих державі збитків.

Нацгвардія ДБР підозрюваний військовослужбовці

