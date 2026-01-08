  1. В Украине

Подполковника НГУ подозревают в незаконных выплатах военным по 100 тысяч грн

14:16, 8 января 2026
В ГБР отмечают, что следствие имеет все основания считать, что фигурант осознавал: право на такие выплаты имеют только военные, которые непосредственно находятся на передовой.
В Государственном бюро расследований сообщили о разоблачении подполковника Национальной гвардии Украины, который, по данным следствия, организовал незаконные выплаты военнослужащим в размере 100 тысяч гривен. В результате этих действий государству нанесен ущерб на сумму более 72 миллионов гривен, сообщили в ГБР.

По информации следствия, в период с января по май 2024 года военнослужащие одной из частей Государственной специальной службы транспорта Вооруженных Сил Украины на ротационной основе строили фортификационные сооружения в Запорожской области, фактически находясь на второй линии обороны. Они были привлечены к возведению укреплений для подразделений Нацгвардии.

В то же время начальник инженерной службы одной из частей Нацгвардии, превысив служебные полномочия, внес в рапорты недостоверные сведения о якобы пребывании 317 военнослужащих ГССТ на первой линии соприкосновения с противником. Именно эти документы стали основанием для начисления каждому из них дополнительных выплат по 100 тысяч гривен за различные периоды.

В ГБР отмечают, что следствие имеет все основания считать, что фигурант осознавал: право на такие выплаты имеют только военные, которые непосредственно находятся на передовой. В настоящее время проверяется возможная причастность других должностных лиц, а также выясняется, получали ли средства военнослужащие, которые вообще не находились в Запорожской области.

Подполковнику сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины — превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста. Принимаются меры по возмещению причиненного государству ущерба.

Нацгвардия ГБР подозреваемый военнослужащие

