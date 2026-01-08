НАЗК розробило інструкцію з користування публічною частиною Реєстру прозорості

Інструкція містить опис функціоналу публічної частини Реєстру та допоможе користувачу зорієнтуватись у навігації Реєстру.

Національне агентство з питань запобігання корупції розробило інструкцію з користування публічною частиною Реєстру прозорості (Реєстр).

Інструкція містить опис функціоналу публічної частини Реєстру та допоможе користувачу:

зорієнтуватись у навігації Реєстру, зокрема як перейти до повного переліку суб’єктів лобіювання та як відкрити публічну електронну картку конкретного суб’єкта лобіювання;

зрозуміти, які саме показники відображаються на дашбордах про суб’єктів лобіювання, та їх звітність;

дізнатись, як перевірити достовірність витягу про суб’єкт лобіювання за допомогою 12-значного ідентифікатора;

зрозуміти, як скористатися загальним пошуком даних, що стосуються суб’єкта лобіювання, а також розширеним чи поглибленим режимами для більш точного фільтрування інформації;

дізнатись, як користуватись іншими функціональними можливостями публічної частини Реєстру.

Крім того, окремий розділ інструкції присвячений налаштуванням доступності. Ознайомившись з ним, можна дізнатися як активувати режими для людей з порушенням зору (зміна контрастності, масштабування тощо).

Також НАЗК зауважує, що у блоці «Актуальні питання» Реєстру користувачі можуть самостійно знаходити відповіді на найпоширеніші питання стосовно окремих аспектів використання Реєстру та застосування законодавства у сфері лобіювання, без необхідності звертатися до служби підтримки НАЗК.

Ознайомитися з нею можна, перейшовши за посиланням, або на головній сторінці Реєстру у блоці “Актуальні питання” під написом “Як користуватися публічною частиною Реєстру?” натиснувши на “+” і відкрити інструкцію.

