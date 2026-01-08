НАЗК разработало инструкцию по пользованию публичной частью Реестра прозрачности
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции разработало инструкцию по пользованию публичной частью Реестра прозрачности (Реестр).
Инструкция содержит описание функционала публичной части Реестра и поможет пользователю:
- сориентироваться в навигации Реестра, в частности, как перейти к полному перечню субъектов лоббирования и как открыть публичную электронную карточку конкретного субъекта лоббирования;
- понять, какие именно показатели отображаются на дашбордах о субъектах лоббирования и их отчетности;
- узнать, как проверить достоверность выписки о субъекте лоббирования с помощью 12-значного идентификатора;
- понять, как воспользоваться общим поиском данных, касающихся субъекта лоббирования, а также расширенным или углубленным режимами для более точной фильтрации информации;
- узнать, как пользоваться другими функциональными возможностями публичной части Реестра.
Кроме того, отдельный раздел инструкции посвящен настройкам доступности. Ознакомившись с ним, можно узнать, как активировать режимы для людей с нарушением зрения (изменение контрастности, масштабирование и т. п.).
Также НАЗК отмечает, что в блоке «Актуальные вопросы» Реестра пользователи могут самостоятельно находить ответы на наиболее распространенные вопросы относительно отдельных аспектов использования Реестра и применения законодательства в сфере лоббирования без необходимости обращаться в службу поддержки НАЗК.
Ознакомиться с инструкцией можно, перейдя по ссылке, либо на главной странице Реестра в блоке «Актуальные вопросы» под надписью «Как пользоваться публичной частью Реестра?», нажав на «+» и открыв инструкцию.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.