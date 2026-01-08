НАЗК разработало инструкцию по пользованию публичной частью Реестра прозрачности

Инструкция содержит описание функционала публичной части Реестра и поможет пользователю сориентироваться в навигации Реестра.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции разработало инструкцию по пользованию публичной частью Реестра прозрачности (Реестр).

Инструкция содержит описание функционала публичной части Реестра и поможет пользователю:

сориентироваться в навигации Реестра, в частности, как перейти к полному перечню субъектов лоббирования и как открыть публичную электронную карточку конкретного субъекта лоббирования;

понять, какие именно показатели отображаются на дашбордах о субъектах лоббирования и их отчетности;

узнать, как проверить достоверность выписки о субъекте лоббирования с помощью 12-значного идентификатора;

понять, как воспользоваться общим поиском данных, касающихся субъекта лоббирования, а также расширенным или углубленным режимами для более точной фильтрации информации;

узнать, как пользоваться другими функциональными возможностями публичной части Реестра.

Кроме того, отдельный раздел инструкции посвящен настройкам доступности. Ознакомившись с ним, можно узнать, как активировать режимы для людей с нарушением зрения (изменение контрастности, масштабирование и т. п.).

Также НАЗК отмечает, что в блоке «Актуальные вопросы» Реестра пользователи могут самостоятельно находить ответы на наиболее распространенные вопросы относительно отдельных аспектов использования Реестра и применения законодательства в сфере лоббирования без необходимости обращаться в службу поддержки НАЗК.

Ознакомиться с инструкцией можно, перейдя по ссылке, либо на главной странице Реестра в блоке «Актуальные вопросы» под надписью «Как пользоваться публичной частью Реестра?», нажав на «+» и открыв инструкцию.

