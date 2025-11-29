Систему премій та стипендій для випускників, педагогів та молодих учених хочуть оновити: що пропонують

Це спроба одночасно переглянути всі положення, ухвалені у 1996–2021 роках.

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій одноголосно підтримав постанову 14180, яка передбачає комплексне оновлення всієї системи нагород парламенту — премій та стипендій, за які відповідає Комітет. Це перша спроба одночасно переглянути всі положення, ухвалені у 1996–2021 роках.

Голова Комітету Сергій Бабак окреслив ключові зміни, які пропонуються в межах реформи.

Премія імені Бориса Грінченка

Премія, заснована у 2021 році для випускників з найвищими результатами ЗНО, буде адаптована до нових умов вступу.

Через скасування ЗНО під час війни та перехід на НМТ запропоновано, щоб премію отримували 50 вступників із найвищими результатами НМТ.

Розмір премії залишиться незмінним — 100 000 грн.

Премія імені Василя Сухомлинського

Ключова новація — розширення кола педагогів, які можуть претендувати на нагороду.

Щороку премію присуджуватимуть двом категоріям освітян:

27 премій — педагогам закладів загальної середньої освіти (постійна категорія). 27 премій — педагогам дошкільної, позашкільної, професійної та фахової передвищої освіти, а також керівникам цих закладів (категорія змінюватиметься щороку по черзі).

Розмір премії становитиме 60 прожиткових мінімумів (181 680 грн).

Загальна кількість — 54 премії.

Бабак наголосив, що це дозволить системно підтримувати вчителів та поступово відзначати представників усіх рівнів освіти.

Премія імені Ігоря Юхновського

Ця нагорода призначена для молодих учених за вагомі фундаментальні, прикладні та науково-технічні дослідження або експериментальні розробки.

Розмір премії — 181 680 грн, як і у Сухомлинського.

Щороку присуджуватимуть до 50 премій, з яких 5 — для робіт, що містять державну таємницю.

Зауважимо, що підготовлена постанова розроблена з метою реалізації положень Постанови Верховної Ради «Про нагороди Верховної Ради України» від 19 серпня 2025 року №4570-IX, якою було ухвалено рішення про перейменування всіх парламентських премій та стипендій.

Згідно з ухваленими змінами:

Премія за внесок молоді у розвиток парламентаризму та місцевого самоврядування отримала нову назву — Премія Верховної Ради України імені Пилипа Орлика.

Премія педагогічним працівникам закладів освіти перейменована на Премію Верховної Ради України імені Василя Сухомлинського.

Премія молодим ученим відтепер має назву Премія Верховної Ради України імені Ігоря Юхновського.

Премія найкращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання стала Премією Верховної Ради України імені Бориса Грінченка.

Іменні академічні стипендії здобувачам фахової передвищої та вищої освіти перейменовано на стипендії Верховної Ради України імені Івана Огієнка.

Соціальні стипендії для студентів отримали нову назву — стипендії Верховної Ради України імені Григорія Сковороди.

Іменні стипендії для молодих учених — докторів наук перейменовані на стипендії Верховної Ради України імені Бориса Патона.

