Систему премий и стипендий для выпускников, педагогов и молодых ученых хотят обновить: что предлагают

Это попытка одновременно пересмотреть все положения, принятые в 1996–2021 годах.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций единогласно поддержал постановление 14180, которое предусматривает комплексное обновление всей системы парламентских наград — премий и стипендий, за которые отвечает Комитет. Это первая попытка одновременно пересмотреть все положения, принятые в 1996–2021 годах.

Глава Комитета Сергей Бабак обозначил ключевые изменения, предлагаемые в рамках реформы.

Премия имени Бориса Гринченко

Премия, основанная в 2021 году для выпускников с лучшими результатами ВНО, будет адаптирована к новым условиям поступления.

Из-за отмены ВНО во время войны и перехода на НМТ предлагается, чтобы премию получали 50 поступающих с наивысшими результатами национального мультипредметного теста.

Размер премии останется неизменным — 100 000 грн.

Премия имени Василия Сухомлинского

Ключевая новация — расширение круга педагогов, которые могут претендовать на награду.

Ежегодно премию будут присуждать двум категориям педагогов:

27 премий — педагогам учреждений общего среднего образования (постоянная категория).

27 премий — педагогам дошкольного, внешкольного, профессионального и фахового предвысшего образования, а также руководителям этих учреждений (категория будет меняться ежегодно по очереди).

Размер премии составит 60 прожиточных минимумов (181 680 грн).

Общее количество — 54 премии.

Бабак подчеркнул, что это позволит системно поддерживать учителей и постепенно отмечать представителей всех уровней образования.

Премия имени Игоря Юхновского

Эта награда предназначена для молодых ученых за весомые фундаментальные, прикладные и научно-технические исследования или экспериментальные разработки.

Размер премии — 181 680 грн, как и у Сухомлинского.

Ежегодно будут присуждать до 50 премий, из которых 5 — за работы, содержащие государственную тайну.

Отметим, что подготовленное постановление разработано с целью реализации положений Постановления Верховной Рады «О наградах Верховной Рады Украины» от 19 августа 2025 года №4570-IX, которым было принято решение о переименовании всех парламентских премий и стипендий.

Согласно утвержденным изменениям:

Премия за вклад молодежи в развитие парламентаризма и местного самоуправления получила новое название — Премия Верховной Рады Украины имени Пилипа Орлика.

Премия педагогическим работникам учреждений образования переименована в Премию Верховной Рады Украины имени Василия Сухомлинского.

Премия молодым ученым теперь носит название Премия Верховной Рады Украины имени Игоря Юхновского.

Премия лучшим участникам внешнего независимого оценивания стала Премией Верховной Рады Украины имени Бориса Гринченко.

Именные академические стипендии соискателям фахового предвысшего и высшего образования переименованы в стипендии Верховной Рады Украины имени Ивана Огиенко.

Социальные стипендии для студентов получили новое название — стипендии Верховной Рады Украины имени Григория Сковороды.

Именные стипендии для молодых ученых — докторов наук переименованы в стипендии Верховной Рады Украины имени Бориса Патона.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.