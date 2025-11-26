Систему премий и стипендий для выпускников, педагогов и молодых ученых хотят обновить: что предлагают
Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций единогласно поддержал постановление 14180, которое предусматривает комплексное обновление всей системы парламентских наград — премий и стипендий, за которые отвечает Комитет. Это первая попытка одновременно пересмотреть все положения, принятые в 1996–2021 годах.
Глава Комитета Сергей Бабак обозначил ключевые изменения, предлагаемые в рамках реформы.
Премия имени Бориса Гринченко
Премия, основанная в 2021 году для выпускников с лучшими результатами ВНО, будет адаптирована к новым условиям поступления.
Из-за отмены ВНО во время войны и перехода на НМТ предлагается, чтобы премию получали 50 поступающих с наивысшими результатами национального мультипредметного теста.
Размер премии останется неизменным — 100 000 грн.
Премия имени Василия Сухомлинского
Ключевая новация — расширение круга педагогов, которые могут претендовать на награду.
Ежегодно премию будут присуждать двум категориям педагогов:
27 премий — педагогам учреждений общего среднего образования (постоянная категория).
27 премий — педагогам дошкольного, внешкольного, профессионального и фахового предвысшего образования, а также руководителям этих учреждений (категория будет меняться ежегодно по очереди).
Размер премии составит 60 прожиточных минимумов (181 680 грн).
Общее количество — 54 премии.
Бабак подчеркнул, что это позволит системно поддерживать учителей и постепенно отмечать представителей всех уровней образования.
Премия имени Игоря Юхновского
Эта награда предназначена для молодых ученых за весомые фундаментальные, прикладные и научно-технические исследования или экспериментальные разработки.
Размер премии — 181 680 грн, как и у Сухомлинского.
Ежегодно будут присуждать до 50 премий, из которых 5 — за работы, содержащие государственную тайну.
Отметим, что подготовленное постановление разработано с целью реализации положений Постановления Верховной Рады «О наградах Верховной Рады Украины» от 19 августа 2025 года №4570-IX, которым было принято решение о переименовании всех парламентских премий и стипендий.
Согласно утвержденным изменениям:
- Премия за вклад молодежи в развитие парламентаризма и местного самоуправления получила новое название — Премия Верховной Рады Украины имени Пилипа Орлика.
- Премия педагогическим работникам учреждений образования переименована в Премию Верховной Рады Украины имени Василия Сухомлинского.
- Премия молодым ученым теперь носит название Премия Верховной Рады Украины имени Игоря Юхновского.
- Премия лучшим участникам внешнего независимого оценивания стала Премией Верховной Рады Украины имени Бориса Гринченко.
- Именные академические стипендии соискателям фахового предвысшего и высшего образования переименованы в стипендии Верховной Рады Украины имени Ивана Огиенко.
- Социальные стипендии для студентов получили новое название — стипендии Верховной Рады Украины имени Григория Сковороды.
- Именные стипендии для молодых ученых — докторов наук переименованы в стипендии Верховной Рады Украины имени Бориса Патона.
