У метро Києва з’явилися тактильні індикатори – для чого вони, фото

У київському метро завершили нанесення тактильної навігації на трьох станціях.

У столичному метрополітені продовжують облаштовувати тактильні смуги, що допомагають пасажирам із порушеннями зору безпечніше пересуватися станціями. Як повідомили в КП «Київський метрополітен», роботи вже виконано на станціях «Олімпійська», «Театральна» та «Палац спорту».

Паралельно триває встановлення систем тактильної навігації на інших станціях — зокрема, «Площі Українських Героїв», «Золотих Воротах», «Вокзальній» та «Університеті». Усі роботи проводять у нічний час, коли в метро немає пасажирів.

Проєкт реалізують у межах Плану заходів зі створення безбар’єрного простору в Києві.

Під час підготовки проєкту фахівці метрополітену консультувалися з Національною Асамблеєю людей з інвалідністю, ГО «Трініті хаб» та благодійною організацією «Фундація 03:00». Перед нанесенням проводили тестові обстеження за участі пасажирів із порушеннями зору.

Представники Асамблеї вже перевірили три станції, які облаштовані тактильними індикаторами.

