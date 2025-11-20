В метро Киева появились тактильные индикаторы – для чего они, фото

В киевском метро завершили нанесение тактильной навигации на трех станциях.

В столичном метрополитене продолжают обустраивать тактильные полосы, которые помогают пассажирам с нарушениями зрения безопаснее передвигаться станциями. Как сообщили в КП «Киевский метрополитен», работы уже выполнены на станциях «Олимпийская», «Театральная» и «Дворец спорта».

Параллельно продолжается установка систем тактильной навигации на других станциях — в частности, на «Площади Украинских Героев», «Золотых Воротах», «Вокзальной» и «Университете». Все работы проводят в ночное время, когда в метро нет пассажиров.

Проект реализуют в рамках Плана мероприятий по созданию безбарьерного пространства в Киеве.

Во время подготовки проекта специалисты метрополитена консультировались с Национальной ассамблеей людей с инвалидностью, ОО «Тринити хаб» и благотворительной организацией «Фундация 03:00». Перед нанесением проводили тестовые обследования с участием пассажиров с нарушениями зрения.

Представители Ассамблеи уже проверили три станции, которые оборудованы тактильными индикаторами.

