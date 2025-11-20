Фото «кабінету за $200 тисяч»: показали розкіш офісу екскерівника Харківського інституту судекспертиз Сергія Тюлєнєва

У соцмережах показали фото кабінету екскерівника Харківського інституту судових експертиз Сергія Тюлєнєва.

У соцмережах з’явилися фото робочого кабінету колишнього керівника Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Бокаріуса Сергія Тюлєнєва. Автор публікації стверджує, що вартість ремонту приміщення може оцінюватися у 200 тисяч доларів.

Тюленєв — колишній директор Бокаріуса після скандала був з пониженням переведений в невеликий інститут експертизи IT та інтелектуальної власності, де і зробив собі царський кабінет з діючої лабораторії, де працювали експерти, протягом перших 3 місяців роботи.

На знімках, які поширив користувач під ніком «Викривач», видно мармуровий стіл, меблі у стилі ампір, декоративні елементи під «венеціанську» штукатурку, антикварні ікони, дорогу техніку та облаштовані санітарні приміщення.

З огляду на багаторічну роботу Тюлєнєва в системі судових експертиз, у дописі задаються питанням про походження коштів.

Нагадаємо, Сергія Тюлєнєва було звільнено 14 листопада. Раніше він фігурував у розслідуваннях журналістів.

