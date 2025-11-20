  1. Фото
Фото «кабинета за $200 тысяч»: показали роскошь офиса экс-руководителя Харьковского института судэкспертиз Сергея Тюленева

10:31, 20 ноября 2025
В соцсетях показали фото кабинета экс-руководителя Харьковского института судебных экспертиз Сергея Тюленева.
Фото «кабинета за $200 тысяч»: показали роскошь офиса экс-руководителя Харьковского института судэкспертиз Сергея Тюленева
Фото: Канал Обличитель
В соцсетях появились фотографии рабочего кабинета бывшего руководителя Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Бокариуса Сергея Тюленева. Автор публикации утверждает, что стоимость ремонта помещения может оцениваться в 200 тысяч долларов.

Тюленев – бывший директор Бокариуса после скандала был с понижением переведен в небольшой институт экспертизы IT и интеллектуальной собственности, где и сделал царский кабинет из действующей лаборатории, где работали эксперты, в течение первых 3 месяцев работы.

На снимках, которые распространил пользователь под ником «Выкривач», видно мраморный стол, мебель в стиле ампир, декоративные элементы под «венецианскую» штукатурку, антикварные иконы, дорогую технику и обустроенные санитарные помещения. 

Учитывая многолетнюю работу Тюленева в системе судебных экспертиз, в публикации задаются вопросом о происхождении средств.

Напомним, Сергея Тюленева уволили 14 ноября. Ранее он фигурировал в журналистских расследованиях.

