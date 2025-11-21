Як подати заявку на отримання 6500 грн Зимової підтримки — відеоінструкція

Українцям повідомили алгоритм дій щодо подачі заявки на отримання 6500 грн у рамках програми Зимова підтримка.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Україні офіційно стартував прийом заявок на отримання виплати у розмірі 6 500 грн для громадян, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах.

Допомога призначена для найбільш вразливих категорій:

– дітей із малозабезпечених сімей;

– дітей ВПО, які отримують допомогу на проживання;

– дітей під опікою чи піклуванням;

– дітей з інвалідністю у ДБСТ та прийомних сім’ях;

– осіб з інвалідністю І групи серед ВПО;

– одиноких пенсіонерів з пенсією до 9 444 грн, які отримують надбавку на догляд.

Подати заявку можна до 17 грудня через застосунок Дія або у сервісних центрах Пенсійного фонду України.

Кошти зараховуються на Дія.Картку або іншу картку зі спеціальним режимом використання. Витратити їх можна протягом пів року на теплі речі, ліки та вітаміни.

У 2025 році виплату отримають понад 660 тисяч громадян. Бюджет програми — 4,3 млрд грн.

Як отримати 6500 грн Зимової підтримки?

Користувачі застосунку Дія повинні:

Переконатися, що застосунок Дія оновлено до останньої версії;

Обрати Сервіси → Зимова підтримка → Зимові 6 500 грн

Підтвердити, що у є активна Дія.Картка, на яку буде зараховано кошти. Якщо Дія.Картки немає – Дія під час формування заяви запропонує її відкрити онлайн.

Відправити сформовану заявку.

Якщо ви не користуєтесь застосунком “Дія”, подайте письмову заявку у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України:

Працівники Фонду допоможуть оформити заявку на Зимові 6500 грн, відкрити Дія.Картку чи іншу картку зі спеціальним режимом використання у банку

Кошти надійдуть:

на рахунок із спеціальним режимом використання Дія.Картки (наразі Дія.Картка доступна виключно для оплати телефоном)

або на іншу картку зі спеціальним режимом використання

