Как подать заявку на получение 6500 грн Зимней поддержки — видеоинструкция
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине официально стартовал прием заявок на получение выплаты в размере 6 500 грн для граждан, которые больше всего пострадали от войны или находятся в сложных жизненных обстоятельствах.
Помощь назначена для наиболее уязвимых категорий:
– детей из малообеспеченных семей;
– детей ВПО, получающих помощь на проживание;
– детей под опекой или попечительством;
– детей с инвалидностью в ДДБСТ и приемных семьях;
– лиц с инвалидностью I группы среди ВПО;
– одиноких пенсионеров с пенсией до 9 444 грн, которые получают надбавку на уход.
Подать заявку можно до 17 декабря через приложение Дия или в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины.
Средства зачисляются на Дия.Карту или другую карту со специальным режимом использования. Потратить их можно в течение полугода на теплые вещи, лекарства и витамины.
В 2025 году выплату получат более 660 тысяч граждан. Бюджет программы — 4,3 млрд грн.
Как получить 6500 грн Зимней поддержки?
Пользователи приложения Дия должны:
Убедиться, что приложение Дия обновлено до последней версии;
Выбрать Сервисы → Зимняя поддержка → Зимние 6 500 грн;
Подтвердить, что есть активная Дия.Карта, на которую будут зачислены средства. Если Дия.Карты нет — Дия при формировании заявления предложит открыть ее онлайн;
Отправить сформированную заявку.
Если вы не пользуетесь приложением «Дия», подайте письменную заявку в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины:
– Сотрудники Фонда помогут оформить заявку на Зимние 6500 грн, открыть Дия.Карту или другую карту со специальным режимом использования в банке.
Средства поступят:
– на счет со специальным режимом использования Дия.Карты (сейчас Дия.Карта доступна исключительно для оплаты телефоном),
– или на другую карту со специальным режимом использования.
