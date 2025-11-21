  1. Видео
  2. / В Украине

Как подать заявку на получение 6500 грн Зимней поддержки — видеоинструкция

12:43, 21 ноября 2025
Украинцам сообщили алгоритм действий по подаче заявки на получение 6500 грн Зимней поддержки.
Как подать заявку на получение 6500 грн Зимней поддержки — видеоинструкция
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине официально стартовал прием заявок на получение выплаты в размере 6 500 грн для граждан, которые больше всего пострадали от войны или находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

Помощь назначена для наиболее уязвимых категорий:

– детей из малообеспеченных семей;

– детей ВПО, получающих помощь на проживание;

– детей под опекой или попечительством;

– детей с инвалидностью в ДДБСТ и приемных семьях;

– лиц с инвалидностью I группы среди ВПО;

– одиноких пенсионеров с пенсией до 9 444 грн, которые получают надбавку на уход.

Подать заявку можно до 17 декабря через приложение Дия или в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины.

Средства зачисляются на Дия.Карту или другую карту со специальным режимом использования. Потратить их можно в течение полугода на теплые вещи, лекарства и витамины.

В 2025 году выплату получат более 660 тысяч граждан. Бюджет программы — 4,3 млрд грн.

Как получить 6500 грн Зимней поддержки?

Пользователи приложения Дия должны:

Убедиться, что приложение Дия обновлено до последней версии;

Выбрать Сервисы → Зимняя поддержка → Зимние 6 500 грн;

Подтвердить, что есть активная Дия.Карта, на которую будут зачислены средства. Если Дия.Карты нет — Дия при формировании заявления предложит открыть ее онлайн;

Отправить сформированную заявку.

Если вы не пользуетесь приложением «Дия», подайте письменную заявку в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины:

– Сотрудники Фонда помогут оформить заявку на Зимние 6500 грн, открыть Дия.Карту или другую карту со специальным режимом использования в банке.

Средства поступят:

– на счет со специальным режимом использования Дия.Карты (сейчас Дия.Карта доступна исключительно для оплаты телефоном),

– или на другую карту со специальным режимом использования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Дия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд очертил позицию относительно ничтожности сделок, стороной которых является предприятие, местонахождением которого является ВОТ

Верховный Суд: статус временно оккупированной территории (п.1 ч. 1 ст. 3 Закона № 1207-VII) не зависит от факта и даты принятия органом власти решения о признании ее временно оккупированной.

Рада требует кадровых чисток после «пленок Миндича»: призыв уволить Умерова и Ермака

Скандал с «пленками Миндича»: Рада требует от Президента и Кабмина решительных действий.

Делегация Министерства юстиции Франции провела в Киеве встречу с Комитетом ВРУ по вопросам интеграции в ЕС

Французские представители обсудили с украинскими парламентариями правовые аспекты евроинтеграции и риски, связанные с нагрузкой на законодательную систему.

Работодателей обяжут выплачивать средний заработок работникам, которые вынужденно не выполняли работу из-за боевых действий или других форс-мажорных обстоятельств

Как судебная практика обнаружила пробел в законодательстве об оплате труда и как парламентарии пытаются урегулировать проблему.

Дважды победил ПФУ: в Харькове бывший военнослужащий повторно выиграл иск и вернул десятки тысяч недоплаченных гривен

Харьковский пенсионер добился справедливости в двух судах, доказав противоправность ограничения пенсии её максимальным размером.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]