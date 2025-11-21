Правительство запустило прием заявок на выплату 6 500 грн для украинцев: как получить деньги

Правительство объявило прием заявок на выплату 6500 грн для украинцев

В Украине официально стартовал прием заявок на получение выплаты в размере 6 500 грн для граждан, которые больше всего пострадали от войны или находятся в сложных жизненных обстоятельствах. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Программа реализуется в рамках государственной «Зимней поддержки».

Кто может получить выплату

Помощь предусмотрена для таких категорий граждан:

дети под опекой или попечительством;

дети с инвалидностью, а также дети-воспитанники приемных семей и детских домов семейного типа (включая детей с инвалидностью);

лица с инвалидностью I группы среди внутренне перемещенных лиц;

дети из числа ВПО, которые получают помощь на проживание;

дети из малообеспеченных семей в возрасте до 18 лет;

одинокие пенсионеры, которые получают надбавку на уход.

Как подать заявку

Получить выплату можно двумя способами:

онлайн — через приложение «Дія»;

офлайн — в любом отделении Пенсионного фонда.

Начисление осуществляет Пенсионный фонд Украины.

Как поступят средства

Выплата будет зачислена:

на текущий счет со специальным режимом использования (при наличии);

или на Дія.Карту.

На что можно потратить средства

Полученные 6 500 грн можно использовать в течение 180 дней на:

одежду и обувь,

лекарственные средства,

витамины.

