Правительство запустило прием заявок на выплату 6 500 грн для украинцев: как получить деньги
В Украине официально стартовал прием заявок на получение выплаты в размере 6 500 грн для граждан, которые больше всего пострадали от войны или находятся в сложных жизненных обстоятельствах. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Программа реализуется в рамках государственной «Зимней поддержки».
Кто может получить выплату
Помощь предусмотрена для таких категорий граждан:
- дети под опекой или попечительством;
- дети с инвалидностью, а также дети-воспитанники приемных семей и детских домов семейного типа (включая детей с инвалидностью);
- лица с инвалидностью I группы среди внутренне перемещенных лиц;
- дети из числа ВПО, которые получают помощь на проживание;
- дети из малообеспеченных семей в возрасте до 18 лет;
- одинокие пенсионеры, которые получают надбавку на уход.
Как подать заявку
Получить выплату можно двумя способами:
- онлайн — через приложение «Дія»;
- офлайн — в любом отделении Пенсионного фонда.
Начисление осуществляет Пенсионный фонд Украины.
Как поступят средства
Выплата будет зачислена:
- на текущий счет со специальным режимом использования (при наличии);
- или на Дія.Карту.
На что можно потратить средства
Полученные 6 500 грн можно использовать в течение 180 дней на:
- одежду и обувь,
- лекарственные средства,
- витамины.
