Уряд запустив прийом заявок на виплату 6 500 грн для українців: як отримати гроші

11:17, 21 листопада 2025
Уряд оголосив прийом заявок на виплату 6 500 грн для українців.
В Україні офіційно стартував прийом заявок на отримання виплати у розмірі 6 500 грн для громадян, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко. Програма реалізується в межах державної «Зимової підтримки».

Хто може отримати виплату

Допомога передбачена для таких категорій громадян:

  • діти під опікою або піклуванням;
  • діти з інвалідністю, а також діти-вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (включно з дітьми з інвалідністю);
  • особи з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб;
  • діти з числа ВПО, які отримують допомогу на проживання;
  • діти із малозабезпечених сімей віком до 18 років;
  • одинокі пенсіонери, що отримують надбавку на догляд.

Як подати заявку

Отримати виплату можна двома способами:

  • онлайн — через застосунок «Дія»;
  • офлайн — у будь-якому відділенні Пенсійного фонду.

Нарахування здійснює Пенсійний фонд України.

Як надійдуть кошти

Виплата буде зарахована:

  • на поточний рахунок із спеціальним режимом використання (за наявності);
  • або на Дія.Картку.

На що можна витратити кошти

Отримані 6 500 грн можна використати протягом 180 днів на:

  • одяг та взуття,
  • лікарські засоби,
  • вітаміни.

