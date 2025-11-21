Уряд запустив прийом заявок на виплату 6 500 грн для українців: як отримати гроші

Уряд оголосив прийом заявок на виплату 6 500 грн для українців.

В Україні офіційно стартував прийом заявок на отримання виплати у розмірі 6 500 грн для громадян, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко. Програма реалізується в межах державної «Зимової підтримки».

Хто може отримати виплату

Допомога передбачена для таких категорій громадян:

діти під опікою або піклуванням;

діти з інвалідністю, а також діти-вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (включно з дітьми з інвалідністю);

особи з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб;

діти з числа ВПО, які отримують допомогу на проживання;

діти із малозабезпечених сімей віком до 18 років;

одинокі пенсіонери, що отримують надбавку на догляд.

Як подати заявку

Отримати виплату можна двома способами:

онлайн — через застосунок «Дія»;

— через застосунок «Дія»; офлайн — у будь-якому відділенні Пенсійного фонду.

Нарахування здійснює Пенсійний фонд України.

Як надійдуть кошти

Виплата буде зарахована:

на поточний рахунок із спеціальним режимом використання (за наявності);

або на Дія.Картку.

На що можна витратити кошти

Отримані 6 500 грн можна використати протягом 180 днів на:

одяг та взуття,

лікарські засоби,

вітаміни.

