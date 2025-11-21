Уряд запустив прийом заявок на виплату 6 500 грн для українців: як отримати гроші
В Україні офіційно стартував прийом заявок на отримання виплати у розмірі 6 500 грн для громадян, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко. Програма реалізується в межах державної «Зимової підтримки».
Хто може отримати виплату
Допомога передбачена для таких категорій громадян:
- діти під опікою або піклуванням;
- діти з інвалідністю, а також діти-вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (включно з дітьми з інвалідністю);
- особи з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб;
- діти з числа ВПО, які отримують допомогу на проживання;
- діти із малозабезпечених сімей віком до 18 років;
- одинокі пенсіонери, що отримують надбавку на догляд.
Як подати заявку
Отримати виплату можна двома способами:
- онлайн — через застосунок «Дія»;
- офлайн — у будь-якому відділенні Пенсійного фонду.
Нарахування здійснює Пенсійний фонд України.
Як надійдуть кошти
Виплата буде зарахована:
- на поточний рахунок із спеціальним режимом використання (за наявності);
- або на Дія.Картку.
На що можна витратити кошти
Отримані 6 500 грн можна використати протягом 180 днів на:
- одяг та взуття,
- лікарські засоби,
- вітаміни.
