  1. В Україні

Для окремих торговців відтермінували обов’язкові безготівкові розрахунки – кого це стосуються

10:42, 2 січня 2026
Нові строки почнуть діяти через три місяці після скасування воєнного стану.
Фото: biz.nv.ua
Державна податкова служба повідомила про відтермінування строків запровадження обов’язкового забезпечення безготівкових розрахунків, зокрема із використанням електронних платіжних засобів, застосунків і платіжних пристроїв, для окремих категорій торговців.

Відповідні зміни передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2025 року № 1768. Вони стосуються торговців — фізичних осіб-підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування першої групи, суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівлю через торгові автомати, виїзну або виносну торгівлю, а також торговців, які продають власноручно вирощену чи відгодовану продукцію.

Для цих категорій обов’язок здійснювати безготівкові розрахунки виникатиме через три місяці після припинення або скасування воєнного стану.

У ДПС рекомендують платникам скористатися додатковим часом для підготовки до переходу на безготівкові розрахунки.

Як зазначається, постанова Кабміну № 1768 вносить зміни до пункту 1 постанови уряду від 29 липня 2022 року № 894. Водночас вимоги постанови № 894 не застосовуються до торговців, які здійснюють господарську діяльність на територіях територіальних громад, розташованих у районах ведення воєнних або бойових дій, а також на тимчасово окупованих, оточених чи заблокованих територіях.

Звільнення від обов’язку забезпечення безготівкових розрахунків для таких суб’єктів діятиме також упродовж трьох місяців після припинення бойових дій, деокупації або звільнення територій від оточення. Перелік відповідних територій затверджує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

бізнес податкова ФОП ДПС

Соцмережі як засоби масової інформації: позиція Верховного Суду у справі про заборонену символіку

Касаційна інстанція розставила акценти у питанні відповідальності за пропаганду тоталітарних режимів.

Персональна відповідальність: правоохоронці, прокурори і судді відповідатимуть за збитки громадянам

Громадяни зможуть отримувати компенсацію безпосередньо від конкретних посадовців за шкоду, завдану незаконними діями органів влади.

Арештовані готелі та санаторії пропонують використовувати для житла й реабілітації військових

У законопроєкті  пропонується використовувати арештовані готелі та санаторії, які належали російським компаніям.

Охоронній діяльності можуть знову дозволити спрощену систему оподаткування

Законопроєкт пропонує виключити охоронну діяльність зі списку видів бізнесу, які не можуть застосовувати спрощену систему оподаткування.

Велика Палата: ВРП не має права оцінювати законність судового рішення та перевіряти його правовий зміст

Відстоювання суддею своєї позиції, не свідчить про намір уникнути як адміністративної, так і дисциплінарної відповідальності, а також про відверте ігнорування ним правил етичної поведінки - Велика Палата.

