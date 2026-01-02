  1. В Украине

Для отдельных торговцев отсрочили обязательные безналичные расчеты – кого это касается

10:42, 2 января 2026
Новые сроки начнут действовать через три месяца после отмены военного положения.
Фото: biz.nv.ua
Государственная налоговая служба сообщила об отсрочке сроков введения обязательного обеспечения безналичных расчетов, в частности с использованием электронных платежных средств, приложений и платежных устройств, для отдельных категорий торговцев.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2025 года № 1768. Они касаются торговцев — физических лиц-предпринимателей, находящихся на упрощенной системе налогообложения первой группы, субъектов хозяйствования, осуществляющих торговлю через торговые автоматы, выездную или выносную торговлю, а также торговцев, продающих собственноручно выращенную или откормленную продукцию.

Для этих категорий обязанность осуществлять безналичные расчеты возникнет через три месяца после прекращения или отмены военного положения.

В ГНС рекомендуют плательщикам воспользоваться дополнительным временем для подготовки к переходу на безналичные расчеты.

Как отмечается, постановление Кабмина № 1768 вносит изменения в пункт 1 постановления правительства от 29 июля 2022 года № 894. В то же время требования постановления № 894 не применяются к торговцам, осуществляющим хозяйственную деятельность на территориях территориальных общин, расположенных в районах ведения военных или боевых действий, а также на временно оккупированных, окруженных или заблокированных территориях.

Освобождение от обязанности обеспечения безналичных расчетов для таких субъектов будет действовать также в течение трех месяцев после прекращения боевых действий, деоккупации или освобождения территорий от окружения. Перечень соответствующих территорий утверждает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

