Як зареєструвати шлюб онлайн через Дію: інструкція для військових та цивільних

11:00, 2 січня 2026
Як оформити стосунки онлайн чи офлайн.
Київське міжрегіональне управління Міністерства юстиції відзначає позитивну тенденцію: українці все частіше обирають офіційну реєстрацію шлюбу.

«Оформити стосунки — це просто. Сьогодні зареєструвати шлюб в Україні можна так, як зручно саме вам: онлайн через застосунок “Дія” або традиційно — у будь-якому відділі ДРАЦС», — зазначають у відомстві.

Як укласти шлюб онлайн через «Дію»

Для цього потрібно:

  • щоб обоє наречених були повнолітніми громадянами України;
  • мали відповідні документи (ID-картку або закордонний паспорт);
  • авторизувалися в застосунку та подали спільну електронну заяву;
  • обрали зручну дату реєстрації.

Церемонія відбувається у форматі відеозв’язку. Після внесення запису до Державного реєстру актів цивільного стану свідоцтво про шлюб надсилається поштою на адресу, вказану під час подання заяви (доставка здійснюється в межах України).

Для захисників та захисниць — швидше

Військовослужбовці можуть забронювати дату реєстрації шлюбу пріоритетно через застосунок «Армія+», обравши опцію «Шлюб онлайн». Після цього система автоматично перенаправляє запит у «Дію» та виділяє окремий слот для реєстрації.

Якщо ви обираєте відділ ДРАЦС

Наречені можуть подати заяву та зареєструвати шлюб у будь-якому відділі ДРАЦС, незалежно від місця проживання, а також наразі без місячного очікування. Реєстрація відбувається у визначену дату, в урочистій атмосфері та з врученням свідоцтва безпосередньо під час церемонії.

Київ мінюст Київська область

