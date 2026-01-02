Як зареєструвати шлюб онлайн через Дію: інструкція для військових та цивільних
Київське міжрегіональне управління Міністерства юстиції відзначає позитивну тенденцію: українці все частіше обирають офіційну реєстрацію шлюбу.
«Оформити стосунки — це просто. Сьогодні зареєструвати шлюб в Україні можна так, як зручно саме вам: онлайн через застосунок “Дія” або традиційно — у будь-якому відділі ДРАЦС», — зазначають у відомстві.
Як укласти шлюб онлайн через «Дію»
Для цього потрібно:
- щоб обоє наречених були повнолітніми громадянами України;
- мали відповідні документи (ID-картку або закордонний паспорт);
- авторизувалися в застосунку та подали спільну електронну заяву;
- обрали зручну дату реєстрації.
Церемонія відбувається у форматі відеозв’язку. Після внесення запису до Державного реєстру актів цивільного стану свідоцтво про шлюб надсилається поштою на адресу, вказану під час подання заяви (доставка здійснюється в межах України).
Для захисників та захисниць — швидше
Військовослужбовці можуть забронювати дату реєстрації шлюбу пріоритетно через застосунок «Армія+», обравши опцію «Шлюб онлайн». Після цього система автоматично перенаправляє запит у «Дію» та виділяє окремий слот для реєстрації.
Якщо ви обираєте відділ ДРАЦС
Наречені можуть подати заяву та зареєструвати шлюб у будь-якому відділі ДРАЦС, незалежно від місця проживання, а також наразі без місячного очікування. Реєстрація відбувається у визначену дату, в урочистій атмосфері та з врученням свідоцтва безпосередньо під час церемонії.
