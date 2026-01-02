Как зарегистрировать брак онлайн через Дию: инструкция для военных и гражданских

Как оформить отношения онлайн или офлайн.

Киевское межрегиональное управление Министерства юстиции отмечает позитивную тенденцию: украинцы все чаще выбирают официальную регистрацию брака.

«Оформить отношения — это просто. Сегодня зарегистрировать брак в Украине можно так, как удобно именно вам: онлайн через приложение “Дия” или традиционно — в любом отделе ЗАГС», — отмечают в ведомстве.

Как заключить брак онлайн через «Дию»

Для этого нужно:

чтобы оба жениха и невесты были совершеннолетними гражданами Украины;

имели соответствующие документы (ID-карту или загранпаспорт);

авторизовались в приложении и подали совместное электронное заявление;

выбрали удобную дату регистрации.

Церемония проходит в формате видеосвязи. После внесения записи в Государственный реестр актов гражданского состояния свидетельство о браке отправляется почтой на адрес, указанный при подаче заявления (доставка осуществляется в пределах Украины).

Для защитников и защитниц — быстрее

Военнослужащие могут забронировать дату регистрации брака приоритетно через приложение «Армия+», выбрав опцию «Брак онлайн». После этого система автоматически перенаправляет запрос в «Дію» и выделяет отдельный слот для регистрации.

Если вы выбираете отдел ЗАГС

Жених и невеста могут подать заявление и зарегистрировать брак в любом отделе ЗАГС, независимо от места жительства, а также на данный момент без месячного ожидания. Регистрация проходит в назначенную дату, в торжественной атмосфере и с вручением свидетельства непосредственно во время церемонии.

