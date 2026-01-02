Как зарегистрировать брак онлайн через Дию: инструкция для военных и гражданских
Киевское межрегиональное управление Министерства юстиции отмечает позитивную тенденцию: украинцы все чаще выбирают официальную регистрацию брака.
«Оформить отношения — это просто. Сегодня зарегистрировать брак в Украине можно так, как удобно именно вам: онлайн через приложение “Дия” или традиционно — в любом отделе ЗАГС», — отмечают в ведомстве.
Как заключить брак онлайн через «Дию»
Для этого нужно:
- чтобы оба жениха и невесты были совершеннолетними гражданами Украины;
- имели соответствующие документы (ID-карту или загранпаспорт);
- авторизовались в приложении и подали совместное электронное заявление;
- выбрали удобную дату регистрации.
Церемония проходит в формате видеосвязи. После внесения записи в Государственный реестр актов гражданского состояния свидетельство о браке отправляется почтой на адрес, указанный при подаче заявления (доставка осуществляется в пределах Украины).
Для защитников и защитниц — быстрее
Военнослужащие могут забронировать дату регистрации брака приоритетно через приложение «Армия+», выбрав опцию «Брак онлайн». После этого система автоматически перенаправляет запрос в «Дію» и выделяет отдельный слот для регистрации.
Если вы выбираете отдел ЗАГС
Жених и невеста могут подать заявление и зарегистрировать брак в любом отделе ЗАГС, независимо от места жительства, а также на данный момент без месячного ожидания. Регистрация проходит в назначенную дату, в торжественной атмосфере и с вручением свидетельства непосредственно во время церемонии.
